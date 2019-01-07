Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 'FETÖ' operasyonu

Ankara'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 'Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması' ile irtibatları olduğu iddiasıyla 99'u muvazzaf 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA'nın haberine göre haklarında gözaltı kararı çıkarılanların "FETÖ'nün mahrem imamlar ile FETÖ mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arma sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları saptandığı" belirtildi.

Ankara Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; "1'i albay, 9'u yüzbaşı, 90'ı üsteğmen olan 100 şüpheliden 99'unun muvazzaf ve aktif görevde olduğu" belirtildi.