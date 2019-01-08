Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Türkiye'de

Quote Message: ABD'nin Suriye'den çekilme kararı oyundur, stratejik oyalamadır. (...) Bolton musun, Dalton musun bilmem. Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak ne yapacağını sana ve patronuna mı soracak? Bu ne küstahlıktır! Nasıl bir terbiyesizliktir! Kürtleri koruyacaklarmış, Kürtlerin Türkler tarafından katledilmemesini güvenceye alacaklarmış. Müttefikleri Kürt savaşçılarıymış. Müttefik olduğunuz insan kasaplarının, bölücü hainlerin, Kürt kardeşlerimizle en ufak ilgi ve alakaları kesinlikle yoktur. Bunlar teröristtir, canidir, görüldükleri yerde imhaları vaciptir."

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı oyundur, stratejik oyalamadır. (...) Bolton musun, Dalton musun bilmem. Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak ne yapacağını sana ve patronuna mı soracak? Bu ne küstahlıktır! Nasıl bir terbiyesizliktir! Kürtleri koruyacaklarmış, Kürtlerin Türkler tarafından katledilmemesini güvenceye alacaklarmış. Müttefikleri Kürt savaşçılarıymış. Müttefik olduğunuz insan kasaplarının, bölücü hainlerin, Kürt kardeşlerimizle en ufak ilgi ve alakaları kesinlikle yoktur. Bunlar teröristtir, canidir, görüldükleri yerde imhaları vaciptir."