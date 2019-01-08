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Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Türkiye'de
Özet
- ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Türkiye'de
- HDP, Ankara'da çok sayıda yöneticisinin gözaltına alındığını açıkladı
- Bahçeli: Bolton musun, Dalton musun bilmem. Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak ne yapacağını sana ve patronuna mı soracak?
Canlı anlatım
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Bahçeli: Bolton musun, Dalton musun bilmem. Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak ne yapacağını sana ve patronuna mı soracak?
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.
Ankara'da operasyon: Çok sayıda HDP yöneticisi gözaltında
Ankara’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticilerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
HDP Ankara’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada gözaltına alınanların isimleri şöyle açıklandı:
Ali Özkan / PM üyesi
Dilbaz Temel / Ankara İl Yöneticisi
Nurettin Kemertaş / Yenimahalle İlçe Eş Başkanı
Sihan Kaya /Eski HDP İl Yöneticisi
Harun Çakmak / Eski HDP İl Yöneticisi
Feride Yardımcı / Yenimahalle Eski İlçe Eş Başkanı
Eyüp Emektar / HDP üyesi
İlhan Karaman / HDP Üyesi
Banu Erdoğan / Rojava Derneği Eş Başkanı
Devrim Kahraman / Tüm-Bel-Sen 2 Nolu Şube Başkanı
Güler Elveren / Eski Tüm-Bel-Sen Kadın Sekreteri
Hatice Beydilli / Eğitim Sen Üyesi
Erkan Polat
Ankara'da Suriye pazarlığı: Türkiye'nin ABD'den talepleri neler?
Türkiye ve ABD heyetleri, bugün Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi sürecinin koordinasyonunu, IŞİD'le mücadelenin seyrini ve YPG'nin geleceğini ele alacak.
Ancak son günlerde Washington'dan yapılan açıklamalar, çekilme kararının duyurulduğu 19 Aralık'taki iyimser havanın dağıldığını, Türkiye ve ABD'nin özellikle YPG konusunda görüş ayrılığının sürdüğünü gösteriyor.
Görüşmelerin odak noktasını, sayısı 2 bini bulan Amerikan askerinin Suriye'den çekilme süreci oluşturacak. Çekilmenin nasıl ve hangi süratte yapılacağı, ABD askerlerinin boşalttığı bölgelerin kimin kontrolüne geçeceği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin IŞİD'le mücadelesi için gerekli koşulların nasıl sağlanacağı ve YPG'nin konumu gibi konular gündemin önemli başlıkları olacak.
Ancak ABD'den son günlerde yapılan açıklamalar, 19 Aralık'ta duyurulan çekilme kararının önemli değişikliklerden geçtiğini gösteriyor.
Trump'ın ilk açıklamasından farklı olarak çekilme süreci yavaş ve bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşecek. Ayrıca "Suriyeli Kürtlerin korunacağına" ilişkin olarak Ankara'dan garanti isteniyor.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriyeli Kürtlerin Türkiye tarafından "katledilmesini" istemediklerini söylemesi, Bolton'ın da Suriyeli Kürtlerin korunacağına ilişkin garantiler gelmeden çekilmenin gerçekleşmeyeceğini söylemesi, bu pozisyon değişikliğinin en önemli göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Serkan Demirtaş'ın analizinin devamını buradan okuyabilirsiniz.
John Bolton'ın İbrahim Kalın ile görüşmesi başladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, IŞİD’le Mücadele Koordinatörü James Jeffrey ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’dan oluşan heyetle birlikte akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi.
John Bolton ve beraberindeki heyetin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesi başladı.
Türk yetkililerle yapılacak görüşmelerde ABD’nin Suriye’den askerlerini çekmesi konusunun ele alınması bekleniyor.
Trump, geçen ay ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden askerlerini çekeceğini açıklamıştı, ancak John Bolton’ın da dahil olduğu bir dizi üst düzey yetkili IŞİD Suriye’de tamamen yenilene kadar askerlerin çekilmemesi gerektiğini düşünüyor. Bolton, Türkiye’den Suriye’deki Kürtlerin korunacağına yönelik güvence de istiyor.