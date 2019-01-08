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Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Türkiye'de

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Özet

  1. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Türkiye'de
  2. HDP, Ankara'da çok sayıda yöneticisinin gözaltına alındığını açıkladı
  3. Bahçeli: Bolton musun, Dalton musun bilmem. Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak ne yapacağını sana ve patronuna mı soracak?

Canlı anlatım

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  1. Bahçeli: Bolton musun, Dalton musun bilmem. Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak ne yapacağını sana ve patronuna mı soracak?

    Bahçeli
    Copyright: Getty Images

    MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

    Quote Message: Günümüzün karmaşıklaşan hayat şartlarında vatandaşlarımızın ruhsal olarak da zorluk çektiğini görüyoruz. Tüm bu sorunlarla şuurlu, programlı başa çıkabilmek için bir toplumsal sözleşmeye, ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Gelişmiş toplumlarda bu yasa vardır. Türkiye'de bu alanda bir boşluk vardır. Ruh sağlığı yasasını TBMM'den çıkarılmasını içtenlikle bekliyorum. Şiddet vakaları, kadın cinayetleri, derin anlaşmazlıklar tehdit edici seviyededir."
    Quote Message: Son dönemlerde artan sosyal şiddet, toplumsal gerginlik bizi fazlasıyla kaygılandırmaktadır. 31 Mart seçimlerine yaklaştıkça ihtilaf ve anlaşmazlıklar alarm verici boyutlara çıkmıştır. Gizli ve gizemli eller devrededir. (...) Bu düşmanlıkların hepsi üst akıl tarafından planlanmaktadır. 31 Mart'a kadar daha fazla olaya şahit olma ihtimali fazladır."
    Quote Message: Fırat’ın doğusu fitnenin boynudur. Bu boyun vurulmalıdır, bu boyun bedeninden ayrılmalıdır. Rojova projesi ortadan kaldırılmalıdır. Türkiye milli güvenliğini tehdit edecek her türlü şeye uyanık olmak mecburiyetindedir."
    Quote Message: ABD'nin Suriye'den çekilme kararı oyundur, stratejik oyalamadır. (...) Bolton musun, Dalton musun bilmem. Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak ne yapacağını sana ve patronuna mı soracak? Bu ne küstahlıktır! Nasıl bir terbiyesizliktir! Kürtleri koruyacaklarmış, Kürtlerin Türkler tarafından katledilmemesini güvenceye alacaklarmış. Müttefikleri Kürt savaşçılarıymış. Müttefik olduğunuz insan kasaplarının, bölücü hainlerin, Kürt kardeşlerimizle en ufak ilgi ve alakaları kesinlikle yoktur. Bunlar teröristtir, canidir, görüldükleri yerde imhaları vaciptir."

  2. Ankara'da operasyon: Çok sayıda HDP yöneticisi gözaltında

    Ankara’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticilerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    HDP Ankara’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada gözaltına alınanların isimleri şöyle açıklandı:

    Ali Özkan / PM üyesi

    Dilbaz Temel / Ankara İl Yöneticisi

    Nurettin Kemertaş / Yenimahalle İlçe Eş Başkanı

    Sihan Kaya /Eski HDP İl Yöneticisi

    Harun Çakmak / Eski HDP İl Yöneticisi

    Feride Yardımcı / Yenimahalle Eski İlçe Eş Başkanı

    Eyüp Emektar / HDP üyesi

    İlhan Karaman / HDP Üyesi

    Banu Erdoğan / Rojava Derneği Eş Başkanı

    Devrim Kahraman / Tüm-Bel-Sen 2 Nolu Şube Başkanı

    Güler Elveren / Eski Tüm-Bel-Sen Kadın Sekreteri

    Hatice Beydilli / Eğitim Sen Üyesi

    Erkan Polat

    HDP
    Copyright: Getty Images

  3. Ankara'da Suriye pazarlığı: Türkiye'nin ABD'den talepleri neler?

    Türkiye ve ABD heyetleri, bugün Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi sürecinin koordinasyonunu, IŞİD'le mücadelenin seyrini ve YPG'nin geleceğini ele alacak.

    Ancak son günlerde Washington'dan yapılan açıklamalar, çekilme kararının duyurulduğu 19 Aralık'taki iyimser havanın dağıldığını, Türkiye ve ABD'nin özellikle YPG konusunda görüş ayrılığının sürdüğünü gösteriyor.

    Görüşmelerin odak noktasını, sayısı 2 bini bulan Amerikan askerinin Suriye'den çekilme süreci oluşturacak. Çekilmenin nasıl ve hangi süratte yapılacağı, ABD askerlerinin boşalttığı bölgelerin kimin kontrolüne geçeceği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin IŞİD'le mücadelesi için gerekli koşulların nasıl sağlanacağı ve YPG'nin konumu gibi konular gündemin önemli başlıkları olacak.

    Ancak ABD'den son günlerde yapılan açıklamalar, 19 Aralık'ta duyurulan çekilme kararının önemli değişikliklerden geçtiğini gösteriyor.

    Trump'ın ilk açıklamasından farklı olarak çekilme süreci yavaş ve bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşecek. Ayrıca "Suriyeli Kürtlerin korunacağına" ilişkin olarak Ankara'dan garanti isteniyor.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriyeli Kürtlerin Türkiye tarafından "katledilmesini" istemediklerini söylemesi, Bolton'ın da Suriyeli Kürtlerin korunacağına ilişkin garantiler gelmeden çekilmenin gerçekleşmeyeceğini söylemesi, bu pozisyon değişikliğinin en önemli göstergesi olarak değerlendiriliyor.

    Serkan Demirtaş'ın analizinin devamını buradan okuyabilirsiniz.

  4. John Bolton'ın İbrahim Kalın ile görüşmesi başladı

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, IŞİD’le Mücadele Koordinatörü James Jeffrey ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’dan oluşan heyetle birlikte akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi.

    John Bolton ve beraberindeki heyetin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesi başladı.

    Türk yetkililerle yapılacak görüşmelerde ABD’nin Suriye’den askerlerini çekmesi konusunun ele alınması bekleniyor.

    Trump, geçen ay ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden askerlerini çekeceğini açıklamıştı, ancak John Bolton’ın da dahil olduğu bir dizi üst düzey yetkili IŞİD Suriye’de tamamen yenilene kadar askerlerin çekilmemesi gerektiğini düşünüyor. Bolton, Türkiye’den Suriye’deki Kürtlerin korunacağına yönelik güvence de istiyor.

    John Bolton
    Copyright: Getty Images
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