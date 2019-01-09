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CHP'nin İstanbul belediye başkan adayı İmamoğlu, Erdoğan ile görüşecek
CHP'nin İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Türkiye'de bugün yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- CHP'nin İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek
- Yerel seçim günü uygulanacak yasaklar Resmi Gazete'de yayımlandı
- Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'un en çok arananlar listesine girdi
Canlı anlatım
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CHP'nin İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
CHP'nin İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.
DHA'nın haberine göre İmamoğlu, "Yarın saat 17.00'a randevu aldım" açıklamasında bulundu.
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'un en çok arananlar listesinde
Türkiye'de büyük çapta yaşanan son saadet zinciri vakası olarak gündeme gelen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) en çok arananlar listesine girdi.
Binlerce kişinin üye olduğu ve milyonlarca paranın yatırıldığı Çiftlik Bank dolandırıcılığını gerçekleştirmekle suçlanan Mehmet Aydın, suçlamaların ardından yurt dışına kaçmıştı.
Interpol'un internet sitesine göre 27 yaşında olan Aydın, Türkiye hükümetinin talebiyle, veri sistemleri, bankacılık ya da borç verme kurumlarını kullanarak hırsızlık yapmak, bir şirketin yöneticisi olarak hile ile hırsızlık gerçekleştirmek, suç işlemek amacıyla organizasyon kurmak, kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlarından aranıyor.
Interpol'ün listesine Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın da dahil edildi.
Yerel seçim günü uygulanacak yasaklar Resmi Gazete'de yayımlandı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 31 Mart'ta düzenlenecek Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne dair yasaklar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.