CHP'nin İstanbul belediye başkan adayı İmamoğlu, Erdoğan ile görüşecek

Türkiye'de büyük çapta yaşanan son saadet zinciri vakası olarak gündeme gelen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) en çok arananlar listesine girdi.

Binlerce kişinin üye olduğu ve milyonlarca paranın yatırıldığı Çiftlik Bank dolandırıcılığını gerçekleştirmekle suçlanan Mehmet Aydın, suçlamaların ardından yurt dışına kaçmıştı.

Interpol'un internet sitesine göre 27 yaşında olan Aydın, Türkiye hükümetinin talebiyle, veri sistemleri, bankacılık ya da borç verme kurumlarını kullanarak hırsızlık yapmak, bir şirketin yöneticisi olarak hile ile hırsızlık gerçekleştirmek, suç işlemek amacıyla organizasyon kurmak, kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlarından aranıyor.

Interpol'ün listesine Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın da dahil edildi.

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