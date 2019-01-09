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CHP'nin İstanbul belediye başkan adayı İmamoğlu, Erdoğan ile görüşecek

CHP'nin İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Türkiye'de bugün yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. CHP'nin İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek
  2. Yerel seçim günü uygulanacak yasaklar Resmi Gazete'de yayımlandı
  3. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'un en çok arananlar listesine girdi

Canlı anlatım

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  1. CHP'nin İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

    CHP'nin İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

    DHA'nın haberine göre İmamoğlu, "Yarın saat 17.00'a randevu aldım" açıklamasında bulundu.

    Ekrem İmamoğlu
    Copyright: DHA

  2. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'un en çok arananlar listesinde

    Türkiye'de büyük çapta yaşanan son saadet zinciri vakası olarak gündeme gelen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) en çok arananlar listesine girdi.

    Binlerce kişinin üye olduğu ve milyonlarca paranın yatırıldığı Çiftlik Bank dolandırıcılığını gerçekleştirmekle suçlanan Mehmet Aydın, suçlamaların ardından yurt dışına kaçmıştı.

    Interpol'un internet sitesine göre 27 yaşında olan Aydın, Türkiye hükümetinin talebiyle, veri sistemleri, bankacılık ya da borç verme kurumlarını kullanarak hırsızlık yapmak, bir şirketin yöneticisi olarak hile ile hırsızlık gerçekleştirmek, suç işlemek amacıyla organizasyon kurmak, kara para aklamak ve vergi kaçırmak suçlarından aranıyor.

    Interpol'ün listesine Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın da dahil edildi.

    Mehmet Aydın
    Copyright: INTERPOL
    Interpol internet sitesi
    Copyright: INTERPOL
    Image caption: Interpol internet sitesi

  3. Yerel seçim günü uygulanacak yasaklar Resmi Gazete'de yayımlandı

    Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 31 Mart'ta düzenlenecek Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne dair yasaklar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

    • Yerel seçimlerde oy verme günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.
    • Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek
    • Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.
    • Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.
    • Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
    • Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
    Yerel seçimler
    Copyright: Getty Images
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