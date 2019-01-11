Canlı
Hulusi Akar: Hazırlıklar sürüyor, önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var
Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var.
- Cari denge Kasım ayında 986 milyon dolar fazla verdi; Ocak - Kasım döneminde cari açık yüzde 34 daralarak 26,2 milyar dolara indi.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Hulusi Akar: Önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve Suriye’ye yönelik bir operasyon için hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi:
Post update
Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre cari denge Kasım 2018'de 986 milyon dolar fazla verdi.
Böylece cari dengedeki pozitif seyir dördüncü ayında da devam etmiş oldu.
Kasım verisiyle birlikte Ocak - Kasım dönemi cari açığı ise yıllık bazda yüzde 34 gerileyerek 26,2 milyar dolara indi.