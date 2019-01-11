Hulusi Akar: Hazırlıklar sürüyor, önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var

Quote Message: Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Tek hedefimiz teröristlerdir. Et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi herkes biliyor.”

Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Tek hedefimiz teröristlerdir. Et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi herkes biliyor.”