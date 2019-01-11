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Hulusi Akar: Hazırlıklar sürüyor, önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var

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Özet

  1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var.
  2. Cari denge Kasım ayında 986 milyon dolar fazla verdi; Ocak - Kasım döneminde cari açık yüzde 34 daralarak 26,2 milyar dolara indi.

Canlı anlatım

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  1. Hulusi Akar: Önümüzde Münbiç ve Fırat'ın doğusu var

    Hulusi Akar
    Copyright: Getty Images

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve Suriye’ye yönelik bir operasyon için hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi:

    Quote Message: Önümüzde Münbiç, Fırat'ın doğusu var. Bununla alakalı gereken planlamalar yapıldı. Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Tek hedefimiz teröristlerdir. Et ve tırnak gibi olduğumuz Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuzun olmadığını akıl sahibi herkes biliyor.”
    Suriye haritası
    Copyright: BBC

  2. Post update

    Cari denge grafiği
    Copyright: BBC

    Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre cari denge Kasım 2018'de 986 milyon dolar fazla verdi.

    Böylece cari dengedeki pozitif seyir dördüncü ayında da devam etmiş oldu.

    Kasım verisiyle birlikte Ocak - Kasım dönemi cari açığı ise yıllık bazda yüzde 34 gerileyerek 26,2 milyar dolara indi.

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