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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir- Türkiye'de Bugün
Türkiye'de 14 Ocak 2018 tarihinde yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Kürtlerle sorunu olmadığını ancak "terör örgütleriyle" mücadelesinin sürecğeini söyledi
- Sanayi üretimi Kasım ayında yüzde 6,5 azaldı
- Sakarya'da doğalgaz hattında heyelan nedeniyle olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi
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Sanayi üretimi Kasım ayında yüzde 6,5 azaldı
Sanayi Üretimi Endeksi, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak, 116.7 oldu.
Sanayi üretimi, Ekim ayına göre ise yüzde 0,3 düşüş kaydetti.
Böylece sanayi üretimi üst üste üçüncü ayda da gerilemiş oldu.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, en büyük düşüş kaydeden sektör ve ana sanayi grupları yüzde 14,2 ile orta düşük teknoloji, yüzde 11,9 ile ara malı ve yüzde 8,3 ile sermaye malı oldu.
Dayanıklı tüketim malında ise yüzde 10'luk bir artış kaydedildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye devleti Kürtlerin düşmanı değil hamisidir
Sakarya'da doğalgaz hattında patlama, can kaybı yok
Sakarya'dan geçen Bozüyük-Adapazarı doğalgaz iletim hattı üzerinde bir patlama yaşandı.
Patlamanın ardından TSİ 07:55 sularında başlayan yangın kısa bir süre sonra kontrol altına alındı.
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, patlamanın heyelana bağlı bir gaz kaçağından kaynaklandığını düşündüklerini açıkladı.
Nayir, CNNTürk televizyonuna yaptığı açıklamada, "Daha önce heyelana maruz bir bölge olduğu için ilk değerlendirmemiz burada heyelana bağlı olarak bir gaz kaçağının ve yangının olduğu şeklinde. Çok yakınında bir yerleşim yeri yok. Dolayısıyla can kaybımız da yok. Şu anda doğalgaz tümüyle kesildi. Borudaki kısım yanıyor o da bitmek üzere" dedi.