Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir- Türkiye'de Bugün

DHA Copyright: DHA

Sakarya'dan geçen Bozüyük-Adapazarı doğalgaz iletim hattı üzerinde bir patlama yaşandı.

Patlamanın ardından TSİ 07:55 sularında başlayan yangın kısa bir süre sonra kontrol altına alındı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, patlamanın heyelana bağlı bir gaz kaçağından kaynaklandığını düşündüklerini açıkladı.

Nayir, CNNTürk televizyonuna yaptığı açıklamada, "Daha önce heyelana maruz bir bölge olduğu için ilk değerlendirmemiz burada heyelana bağlı olarak bir gaz kaçağının ve yangının olduğu şeklinde. Çok yakınında bir yerleşim yeri yok. Dolayısıyla can kaybımız da yok. Şu anda doğalgaz tümüyle kesildi. Borudaki kısım yanıyor o da bitmek üzere" dedi.