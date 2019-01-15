Canlı
Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 11,6 oldu
Ekim ayında işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile %11,6 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de bugün yaşananları canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 11,6 oldu
Ekim ayında işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile %11,6 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de bugün yaşananları canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 11,6 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Ekim ayında işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile %11,6 seviyesinde gerçekleşti.
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3 puanlık artış ile %22,3 oldu.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 187 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 414 bin kişi arttı.
İstihdam edilenlerin %18,5'i tarım, %19,7'si sanayi, %6,7'si inşaat, %55'i ise hizmet sektöründe yer aldı.
Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla %73, kadınlarda da 0,6 puanlık artışla %34,8 olarak gerçekleşti.
Ekim 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak %33,7 olarak gerçekleşti.
Birden fazla ilde Gülen yapılanmasına ilişkin gözaltı kararları alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 50 personel hakkında gözaltı kararı aldı.
Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ByLock uygulamasını kullandığı öne sürülen 55 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Konya merkezli 31 ilde de Gülen cemaatinin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.