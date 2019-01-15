Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 11,6 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Ekim ayında işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile %11,6 seviyesinde gerçekleşti.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3 puanlık artış ile %22,3 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 187 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 414 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin %18,5'i tarım, %19,7'si sanayi, %6,7'si inşaat, %55'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla %73, kadınlarda da 0,6 puanlık artışla %34,8 olarak gerçekleşti.

Ekim 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak %33,7 olarak gerçekleşti.