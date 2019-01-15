Canlı

Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 11,6 oldu

Ekim ayında işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile %11,6 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de bugün yaşananları canlı sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 11,6 oldu

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Ekim ayında işsizlik oranı yüzde 11,6 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Ekim ayında işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile %11,6 seviyesinde gerçekleşti.

    Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3 puanlık artış ile %22,3 oldu.

    Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 187 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 414 bin kişi arttı.

    İstihdam edilenlerin %18,5'i tarım, %19,7'si sanayi, %6,7'si inşaat, %55'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

    Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,6 puanlık artışla %73, kadınlarda da 0,6 puanlık artışla %34,8 olarak gerçekleşti.

    Ekim 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak %33,7 olarak gerçekleşti.

    Türkiye işsizlik
    Copyright: Getty Images

  2. Birden fazla ilde Gülen yapılanmasına ilişkin gözaltı kararları alındı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülen yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 50 personel hakkında gözaltı kararı aldı.

    Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ByLock uygulamasını kullandığı öne sürülen 55 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

    Konya merkezli 31 ilde de Gülen cemaatinin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

    Soruşturma
    Copyright: Getty Images
Yukarı dön