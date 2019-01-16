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Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
Özet
- Merkez Bankası faiz kararını TSİ 1400'da açıklayacak.
- Akdeniz'de bazı şehirlerde yoğun yağışlar nedeniyle su baskınları yaşandı.
- İstanbul ve Ankara'da 'FETÖ' soruşturması kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
- Yargıtay, tecavüzcüsünü öldürüp başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım'ın müebbet cezasının onanmasını istedi.
Canlı anlatım
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Nevin Yıldırım davası: Yargıtay müebbet cezasının onanmasını istedi
Yargıtay, tecavüzüne ve cinsel istismarına uğradığı erkeği öldüren Nevin Yıldırım hakkındaki müebbet hapis cezasının onanmasını istedi.
Nevin Yıldırım, Ağustos 2012’de Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kendisine tecavüz ettiğini söylediği Nurettin Gider’i av tüfeğiyle öldürüp başını keserek köy meydanına atmıştı. Yıldırım olay günü 6 aylık hamileydi.
17 Kasım’da doğum yapan Yıldırım, 25 Ocak 2015’te müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Yargıtay, yerel mahkemenin Yıldırım’ın bu fiili işlerken ‘başkalarının da yardım ettiği’ yönünde kanaat oluşturduğu görüşünü dikkate alarak usul yönünden kararı bozdu. Yeniden yargılanan Yıldırım’ın suçu kendisinin işlediğini söylemesi üzerine mahkeme Yıldırım’ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Ceza Dairesi,Yargıtay’ın kararını onarsa Yıldırım’ın müebbet hapis cezası kesinleşmiş olacak.
Davaya çok sayıda kadın hakları grupları da dahil olmuştu.
Ankara ve İstanbul'da 'FETÖ' soruşturması
İstanbul ve Ankara’da ‘Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ soruşturması kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında 6’sı muvazzaf 21 asker ve aralarında 3 polis memuru, araştırma görevlisi, infaz koruma memuru, Bankacılık Düzenleme ve Demetleme Kurumu uzmanı ve 3 öğretmenin bulunduğu 12 kişi hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.
Ankara'da da Cumhuriyet Başsavcılığı Hacettepe Teknokent A.Ş hakkındaki soruşturmasında Ankara ve İstanbul’da 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Şüphelilerden 4’ünün gözaltına alındığı açıklandı.
Uzmanlar TCMB'nin faiz oranlarında değişiklik olmayacağı görüşünde
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Dolar dünü 5.44 seviyesinde tamamlarken Dolar/TL kuru Çarşamba gününe 5.42 seviyelerinde başladı. Euro/TL kuru ise 6.19.
Uzmanlara göre ise faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor.
Bloomberg HT’ye konuşan ekonomist Güldem Atabay "Beklentilere bakınca bazı ekonomistler 50 baz puan kadar indirim bekliyor ama bu indirim doğru olmayacaktır. Metinde verilecek mesajlar önemli. Enflasyon %25'ten 20'ye inmişken, ekonomi daralma sinyalleri verirken piyasada ilk çeyrekte indirim gelir mi endişesi var. Buna yönelik mesaj verirse TL üzerinde oynaklık artacaktır" yorumunu yaptı.
Dünya gazetesine göre de ekonomistler Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo ihale faizinin sabit bırakılacağı tahmininde bulunuyor.
Karar TSİ 1400’da açıklanacak.