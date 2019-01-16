Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor

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Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Dolar dünü 5.44 seviyesinde tamamlarken Dolar/TL kuru Çarşamba gününe 5.42 seviyelerinde başladı. Euro/TL kuru ise 6.19.

Uzmanlara göre ise faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor.

Bloomberg HT’ye konuşan ekonomist Güldem Atabay "Beklentilere bakınca bazı ekonomistler 50 baz puan kadar indirim bekliyor ama bu indirim doğru olmayacaktır. Metinde verilecek mesajlar önemli. Enflasyon %25'ten 20'ye inmişken, ekonomi daralma sinyalleri verirken piyasada ilk çeyrekte indirim gelir mi endişesi var. Buna yönelik mesaj verirse TL üzerinde oynaklık artacaktır" yorumunu yaptı.

Dünya gazetesine göre de ekonomistler Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo ihale faizinin sabit bırakılacağı tahmininde bulunuyor.

Karar TSİ 1400’da açıklanacak.