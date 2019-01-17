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Seçmen listelerini kontrol etmek için bugün son gün

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Özet

  1. 31 Mart yerel seçimleri için adres bildirimi bugün 17.00’de sona erecek.

Canlı anlatım

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  1. Adres bildirimi için bugün son gün

    31 Mart yerel seçimleri için askıya çıkarılan seçmen listeleri bugün 17.00’de kaldırılacak.

    Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanmalarına yönelik yapılacak başvurular da bugün tamamlanacak.

    YSK, beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağını duyurmuştu.

    YSK, bu durumdaki seçmenlerin askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklarını bildirmişti.

    İçişleri Bakanlığı, adres kaydı olmayan 363 bin 555 kişinin tespit edildiğini açıklamıştı.

    Vatandaşlar seçimlerde nerede oy kullanacaklarını Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesinden de sorgulayabilir.

    Seçmen
    Copyright: Getty Images
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