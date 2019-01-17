Seçmen listelerini kontrol etmek için bugün son gün

31 Mart yerel seçimleri için askıya çıkarılan seçmen listeleri bugün 17.00’de\nkaldırılacak. Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin\nseyyar sandıklarda oy kullanmalarına yönelik yapılacak başvurular da bugün\ntamamlanacak. YSK, beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen\nseçmenlerin kayıtlarının dondurulacağını duyurmuştu . YSK, bu durumdaki\nseçmenlerin askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını\naldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklarını\nbildirmişti. İçişleri Bakanlığı, adres kaydı olmayan 363 bin 555 kişinin tespit edildiğini açıklamıştı. Vatandaşlar seçimlerde nerede oy kullanacaklarını Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesinden de sorgulayabilir.
Canlı anlatım
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Adres bildirimi için bugün son gün
31 Mart yerel seçimleri için askıya çıkarılan seçmen listeleri bugün 17.00’de kaldırılacak.
Hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanmalarına yönelik yapılacak başvurular da bugün tamamlanacak.
YSK, beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağını duyurmuştu.
YSK, bu durumdaki seçmenlerin askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklarını bildirmişti.
İçişleri Bakanlığı, adres kaydı olmayan 363 bin 555 kişinin tespit edildiğini açıklamıştı.
Vatandaşlar seçimlerde nerede oy kullanacaklarını Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) internet sitesinden de sorgulayabilir.