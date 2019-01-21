Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi

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1-3 Mart 2019 tarihlerine ertelenen İstanbul Havalimanı'na taşınma süreciyle ilgili yeni program yayımlandı.

NOTAM olarak isimlendirilen sivil havacılık bilgilendirme notunda, kademeli yapılması öngörülen taşınma süreci boyunca hangi havalimanın, hangi uçuşlar için kullanılacağına dair ayrıntılara yer verildi.

NOTAM'a göre, taşınma süreci 1 Mart TSİ 03:00'te başlayacak. Bu saate kadar mevcut durumun devam etmesi öngörülüyor.

Atatürk Havalimanı, 1 Mart TSİ 03:00 ile TSİ 19:00 arasında sadece THY, AtlasGlobal ve Onur Havayolları uçuşları için kullanılacak. 2 Mart TSİ 03:00'e kadar ise sadece THY uçuşlarına açık olacak sonraki 22 saat boyunca ise tamamen kapalı olacak.

İstanbul Havalimanı ise 1 Mart TSİ 03:00'ten itibaren 35 saat boyunca tüm yolculu seferlere kapalı olacak ve 2 Mart TSİ 14:00'ten sonraki 45 saat ise sadece THY, Onur Havayolları ve AtlasGlobal uçuşları için kullanılacak.

Bu sürenin bitiminin ardından ise İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci tamamlanarak, tüm uçuşların normale dönmesi öngörülüyor.

İlk fazı 29 Ekim 2018 tarihinde açılan İstanbul Havalimanı'na taşınmanın 30-31 Aralık tarihlerinde yapılması öngörülüyordu ancak taşınmanın ertelenmesine karar verilmişti.