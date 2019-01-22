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YSK Başkanı Güven: Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok - Türkiye'de Bugün

Türkiye'de 22 Ocak 2019 tarihinin önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. YSK Başkanı Güven: Türkiye'de mevcut seçmen sayısı 57.093.985
  2. İZBAN'da yüzde 26'lık zam teklifi üzerinden toplu iş sözleşmesi imzalandı

Canlı anlatım

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  1. YSK Başkanı Güven: Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok

    SADI GUVEN
    Copyright: DHA
    Quote Message: Bugün itibarıyla Türkiye'de mevcut seçmen sayısı 57 milyon 93 bin 985. 24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495."
    Quote Message: Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok. YSK olarak bu işte ciddi manada hassasiyet gösteriyoruz ve seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanmasını için elimizden geleni yapıyoruz, yasa da onu emrediyor. Hakimlerimize bu konuda resen inceleme yetkisi de verdik."
    Quote Message: Seçmen kütüklerinde 100 yaş üzerinde 6 bin kişi görünce, şüphelendiğimiz kayıtları incelettik. Bu 6 bin kişi, ölü olanlar kayıttan düşüldü. Seçmen listeleri askıya çıktıktan sonra 165 kişiyle ilgili ihbar geldi. 7 kişinin sağ olduğu, diğerlerinin öldüğü belirlendi. 7 kişi dışındaki vatandaşlar seçmen kütüğü listesinden düşüldü." from Sadi Güven Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
    Sadi GüvenYüksek Seçim Kurulu Başkanı

  2. İZBAN'da yüzde 26'lık zam üzerinden toplu iş sözleşmesi imzalandı

    IZBAN
    Copyright: DHA

    Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 9 Ocak'ta ertelenen grevin ardından İZBAN'da toplu iş sözleşmesi imzalandı.

    İZBAN'dan yapılan açıklamada, "İZBAN yönetimi ile sendika arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanarak imzalandı. İmzalar, İZBAN'ın son verdiği teklif olan yüzde 26 zam oranı üzerinden atıldı” denildi.

    İZBAN'da işçiler, 10 Aralık'ta greve başlamış ancak bu grev 9 Ocak'ta yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile iki ay süreyle ertelenmişti.

    Grevin ertelenmesinin ardından İZBAN yönetimi daha önce yüzde 30 olarak yaptığı zam teklifini yüzde 26'ya düşürmüştü.

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