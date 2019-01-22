YSK Başkanı Güven: Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok - Türkiye'de Bugün

Quote Message: Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok. YSK olarak bu işte ciddi manada hassasiyet gösteriyoruz ve seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanmasını için elimizden geleni yapıyoruz, yasa da onu emrediyor. Hakimlerimize bu konuda resen inceleme yetkisi de verdik."

Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok. YSK olarak bu işte ciddi manada hassasiyet gösteriyoruz ve seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanmasını için elimizden geleni yapıyoruz, yasa da onu emrediyor. Hakimlerimize bu konuda resen inceleme yetkisi de verdik."