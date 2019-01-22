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YSK Başkanı Güven: Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok - Türkiye'de Bugün
Türkiye'de 22 Ocak 2019 tarihinin önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- YSK Başkanı Güven: Türkiye'de mevcut seçmen sayısı 57.093.985
- İZBAN'da yüzde 26'lık zam teklifi üzerinden toplu iş sözleşmesi imzalandı
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YSK Başkanı Güven: Mükerrer seçmen de sahte seçmen de hayali seçmen de yok
İZBAN'da yüzde 26'lık zam üzerinden toplu iş sözleşmesi imzalandı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 9 Ocak'ta ertelenen grevin ardından İZBAN'da toplu iş sözleşmesi imzalandı.
İZBAN'dan yapılan açıklamada, "İZBAN yönetimi ile sendika arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanarak imzalandı. İmzalar, İZBAN'ın son verdiği teklif olan yüzde 26 zam oranı üzerinden atıldı” denildi.
İZBAN'da işçiler, 10 Aralık'ta greve başlamış ancak bu grev 9 Ocak'ta yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile iki ay süreyle ertelenmişti.
Grevin ertelenmesinin ardından İZBAN yönetimi daha önce yüzde 30 olarak yaptığı zam teklifini yüzde 26'ya düşürmüştü.