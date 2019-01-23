Erdoğan ile Putin Moskova'da görüşecek

Adana'da 'FETÖ' operasyonu: 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Canlı anlatım
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Moskova'da gündem Suriye
AFPCopyright: AFP
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Moskova’da bir araya gelecek.
İki liderin gündeminde, Suriye’nin kuzeyinde
kurulması önerilen ‘güvenli bölgeler’ ve ABD’nin Suriye’den çekileceğini
açıklamasıyla bölgedeki durum olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta telefonda
görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump’a da ‘YPG’den arındırılmış güvenli bölge
oluşturulması’ fikrini iletmişti.
İki lider geçen sene 7 kez baş başa görüşmüş,
6 kez düzenlenen zirvede bir araya gelmiş, 18 kez de telefon görüşmesi
yapmıştı.
Putin, Erdoğan görüşmesi öncesi Kremlin’den
yapılan açıklamada iki liderin “Suriye’de yerleşim sürecinin yanı sıra ikili
ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin de ele alınacağı”
belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Pazartesi günkü
konuşmasında masa ‘güvenli bölgeler’ olacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen
hafta yaptığı açıklamada Suriye’nin kuzeyinin kontrolünün Suriye Devlet Başkanı
Beşar Esad’da olması gerektiğini ifade etmişti.
Moskova
ayrıca, Kürt birliklerin çekildiği Menbic’e Suriye ordusunun girmesinden
memnuniyet duyduklarını da söylemişti.
İstanbul-Süleymaniye uçuşları yeniden başlıyor
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan,
2017’de Süleymaniye Havalimanı’na getirilen uçuş yasağının 25 Ocak itibariyle
kaldırılacağını belirtip “Türk Hava Yolları (THY) tarafından
İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak şekilde uçuşlar
yeniden başlayacak” dedi.
Irak merkezi hükümetinin yayımladığı NOTAM
kapsamında 29 Eylül 2017'de Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının uluslararası
trafiğe kapatılmıştı.
Bakan Turhan, "Ülkemiz de 17 Ekim 2017 itibarıyla Türk hava sahasından buralara yapılan tüm uçuşları durduracak şekilde NOTAM yayınladı" dedi ve 15 Mart 2018'de uçuş yasağının Irak makamlarınca kaldırılmasıyla Türkiye'den Erbil'e seferlerin yeniden başladığını hatırlatıp 25 Ocak'ta Süleymaniye için konan yasağın da kalkacağını söyledi.
Adana merkezli 'FETÖ' operasyonu
‘Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’
soruşturması kapsamında Adana merkezli dokuz ilde düzenlenen operasyonda 21
kişi hakkından gözaltı kararı verildi. Dokuz ilde eş zamanlı gerçekleştirilen
operasyonda çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Moskova'da gündem Suriye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Moskova’da bir araya gelecek.
İki liderin gündeminde, Suriye’nin kuzeyinde kurulması önerilen ‘güvenli bölgeler’ ve ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıklamasıyla bölgedeki durum olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump’a da ‘YPG’den arındırılmış güvenli bölge oluşturulması’ fikrini iletmişti.
İki lider geçen sene 7 kez baş başa görüşmüş, 6 kez düzenlenen zirvede bir araya gelmiş, 18 kez de telefon görüşmesi yapmıştı.
Putin, Erdoğan görüşmesi öncesi Kremlin’den yapılan açıklamada iki liderin “Suriye’de yerleşim sürecinin yanı sıra ikili ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin de ele alınacağı” belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Pazartesi günkü konuşmasında masa ‘güvenli bölgeler’ olacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta yaptığı açıklamada Suriye’nin kuzeyinin kontrolünün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’da olması gerektiğini ifade etmişti.
Moskova ayrıca, Kürt birliklerin çekildiği Menbic’e Suriye ordusunun girmesinden memnuniyet duyduklarını da söylemişti.
İstanbul-Süleymaniye uçuşları yeniden başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2017’de Süleymaniye Havalimanı’na getirilen uçuş yasağının 25 Ocak itibariyle kaldırılacağını belirtip “Türk Hava Yolları (THY) tarafından İstanbul-Süleymaniye hattında haftalık 7 sefer yapılacak şekilde uçuşlar yeniden başlayacak” dedi.
Irak merkezi hükümetinin yayımladığı NOTAM kapsamında 29 Eylül 2017'de Erbil ve Süleymaniye havalimanlarının uluslararası trafiğe kapatılmıştı.
Bakan Turhan, "Ülkemiz de 17 Ekim 2017 itibarıyla Türk hava sahasından buralara yapılan tüm uçuşları durduracak şekilde NOTAM yayınladı" dedi ve 15 Mart 2018'de uçuş yasağının Irak makamlarınca kaldırılmasıyla Türkiye'den Erbil'e seferlerin yeniden başladığını hatırlatıp 25 Ocak'ta Süleymaniye için konan yasağın da kalkacağını söyledi.
Adana merkezli 'FETÖ' operasyonu
‘Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ soruşturması kapsamında Adana merkezli dokuz ilde düzenlenen operasyonda 21 kişi hakkından gözaltı kararı verildi. Dokuz ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.