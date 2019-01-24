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Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye gelecek
Özet
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'de güvenli bölgede henüz netleşmiş bir şey yok. ABD Suriye Özel Temsilcisi Türkiye'ye gelecek
- Konya'da PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 kişi yaralandı
- Victor Moses 'Fenerbahçe'ye imza atmak için' İstanbul'da
Canlı anlatım
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Çavuşoğlu: Suriye'de güvenli bölgede henüz netleşmiş bir şey yok
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'ye geleceğini söyledi.
A Haber televizyonunda konuşan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekeceğini önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediğini, sonra da kamuoyuyla paylaştığını belirtti.
Çavuşoğlu "Trump'ı kararından döndürme çalışmaları var. Bu açıklamanın ardından ABD'den farklı sesler gelmeye başladı. Rusya, Trump'ın kararına temkinli yaklaşıyor. Güvenli bölge ile ilgili netleşmiş bir şey yok. YPG le ne kadar bağlarını koparacaklar, buna benzer konularda henüz görüşmelere devam ediyoruz. Ama kim ne yapacaksa Türkiye ile yapmalı" dedi.
Victor Moses 'Fenerbahçe'ye imza atmak için' İstanbul'da
Fenerbahçe'nin kulübü Chelsea ve kendisiyle transfer anlaşmasına vardığı Victor Moses İstanbul'a gitti.
Hürriyet'in haberine göre Kulüp Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla Londra'dan İstanbul'a giden Nijeryalı futbolcunun transferinin bugün açıklanması bekleniyor.
Yapılacak son görüşmelerin ardından anlaşma sağlanması halinde 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve sözleşme imzalayacak. Anlaşmanın 1.5 yıllık olmasının beklendiği kaydediliyor.
Konya'da PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 kişi yaralandı
Konya'da PTT'nin kargo bölümünde bir paketin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
PTT Mevlana Posta İletişim Merkezi'nde Jandarmaya teslim edilmek üzere kargo bölümüne getirilen ve içinde mühimmat olduğu belirtilen pakette belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada çalışanlardan Muharrem Küçük kolundan, Mehmet Genç de yüzünden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Patlama sonucu kargo bölümünde hafif hasar oluştu.