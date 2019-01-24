Çavuşoğlu: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye gelecek

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'ye geleceğini söyledi.

A Haber televizyonunda konuşan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den asker çekeceğini önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söylediğini, sonra da kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

Çavuşoğlu "Trump'ı kararından döndürme çalışmaları var. Bu açıklamanın ardından ABD'den farklı sesler gelmeye başladı. Rusya, Trump'ın kararına temkinli yaklaşıyor. Güvenli bölge ile ilgili netleşmiş bir şey yok. YPG le ne kadar bağlarını koparacaklar, buna benzer konularda henüz görüşmelere devam ediyoruz. Ama kim ne yapacaksa Türkiye ile yapmalı" dedi.