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Leyla Güven tahliye edildi

HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır'da görülen beşinci duruşmasında tahliye edildi. Güven, Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması için sürdürdüğü açlık grevinin de 79. gününde.

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Özet

  1. Antalya'yı hortum vurdu: 2 ölü, 15 yaralı
  2. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Jeffrey Ankara'da
  3. Leyla Güven tahliye edildi

Canlı anlatım

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  1. Son dakikaHDP Hakkari milletvekili Leyla Güven tahliye edildi

    HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Genel Başkanı Leyla Güven'e, tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında tahliye kararı verildi.

    Leyla Güven, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle sürdürdüğü açlık grevinin ise 79'uncu gününde.

    Haberi Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan Twitter hesabından duyurdu.

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  2. Antalya'yı hortum vurdu: 2 ölü, 15 yaralı

    Türkiye'de kötü hava şartları Akdeniz'i de vurdu. Antalya'da oluşan hortum felaketi nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti, yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Yaşamını yitirenlerden Devrim Bayram Demir, Finike ASAT Hizmet Birimi'nde görevli personelin öğle arası dolayısıyla binanın yakınındaki konteyner önünde bekliyordu. O sırada çıkan hortumun uçurduğu Demir, yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Kumluca'ya bağlı Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada oluşan hortumun taşıdığı sacın başına isabet etmesi sonucu Berivan Karakeçi de yaşamını yitirmişti.

    Kemer'de hortumun Ağva Deresi'nde uçurduğu otomobilde bulunan Kader Buse Acar da suya sürüklenerek kayboldu. Arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

    Kemer
    Copyright: DHA
    Kemer
    Copyright: DHA
    Kemer
    Copyright: DHA

  3. Ankara'da Suriye görüşmeleri

    Jeffrey
    Copyright: DHA

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ikili görüşmelerde bulunmak için Ankara'da.

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