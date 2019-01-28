CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu istifa kararını geri çekti

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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, Seferihisar Belediye Başkan Tunç Soyer oldu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tunç Soyer, İsviçre Webster Koleji'nde Uluslararası İlişkiler, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ise Avrupa Birliği alanında yüksek lisans yaptı.

Bir süre turizm sektöründe çalıştı, 2004-2006 yılları arasında ise İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. 2006'da Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi yaptı.

EXPO'daki görevi onun İzmir'de tanınması ve siyasete yönelmesinin de yolunu açtı. 2009 yerel seçimlerinde CHP'den Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye'ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.

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Tunç Soyer: 'Sakin Şehir' hareketini Türkiye'ye taşıyan CHP İzmir adayı