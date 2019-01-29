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Süpermarketler bir süreliğine patlıcan ve biber satmama kararı aldı
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Özet
- Kış aylarında sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle süpermarket zincirleri bazı ürünleri bir süreliğine raflara yerleştirmeme kararı aldı.
- Hulusi Akar: TSK hazırlıklarını tamamladı, yeri ve zamanı geldiğinde Fırat'ın doğusunda gerekli faaliyetler yerine getirilecek.
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Hulusi Akar: TSK hazırlıklarını tamamladı, yeri ve zamanı geldiğinde Fırat'ın doğusunda gerekli faaliyetler yerine getirilecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de olası bir kara harekâtı konusunda konuştu ve 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıkları tamamdır' dedi:
Süpermarketler patlıcan ve biber satmama kararı aldı
Kış aylarında sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle süpermarket zincirleri bazı ürünleri bir süreliğine raflara yerleştirmeme kararı aldı.
Seralarda yetiştirilmiş olan biber ve patlıcanların kilo fiyatının 20 TL’ye kadar yükselmesi üzerine market zincirlerinin ürünlerin satışını bir süreliğine durdurma yoluna gittiği belirtildi.
Hürriyet gazetesi, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek’in de kararı doğruladığını ifade ediyor.
Altunbilek, alım gücü yüksek bölgelerde patlıcan – biber satışlarının sürebileceğini ifade ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı bir konuşmada marketlerdeki gıda fiyatlarının enflasyondaki düşüşü yansıtmadığını söyleyerek tepki göstermişti: