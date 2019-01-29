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Süpermarketler bir süreliğine patlıcan ve biber satmama kararı aldı

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Özet

  1. Kış aylarında sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle süpermarket zincirleri bazı ürünleri bir süreliğine raflara yerleştirmeme kararı aldı.
  2. Hulusi Akar: TSK hazırlıklarını tamamladı, yeri ve zamanı geldiğinde Fırat'ın doğusunda gerekli faaliyetler yerine getirilecek.

Canlı anlatım

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  1. Hulusi Akar: TSK hazırlıklarını tamamladı, yeri ve zamanı geldiğinde Fırat'ın doğusunda gerekli faaliyetler yerine getirilecek

    Hulusi Akar
    Copyright: Getty Images

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de olası bir kara harekâtı konusunda konuştu ve 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlıkları tamamdır' dedi:

    Quote Message: Türk Silahlı Kuvvetleri kendisine düşen görevler çerçevesinde her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da gerekli faaliyetler, görevler yerine getirilecektir... Bazı hainler olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyor. TSK'nın tek hedefi teröristlerdir."

  2. Süpermarketler patlıcan ve biber satmama kararı aldı

    Patlıcan
    Copyright: Getty Images

    Kış aylarında sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle süpermarket zincirleri bazı ürünleri bir süreliğine raflara yerleştirmeme kararı aldı.

    Seralarda yetiştirilmiş olan biber ve patlıcanların kilo fiyatının 20 TL’ye kadar yükselmesi üzerine market zincirlerinin ürünlerin satışını bir süreliğine durdurma yoluna gittiği belirtildi.

    Hürriyet gazetesi, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek’in de kararı doğruladığını ifade ediyor.

    Altunbilek, alım gücü yüksek bölgelerde patlıcan – biber satışlarının sürebileceğini ifade ediyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı bir konuşmada marketlerdeki gıda fiyatlarının enflasyondaki düşüşü yansıtmadığını söyleyerek tepki göstermişti:

    Quote Message: Faiz oranları, enflasyon belli oranda düşmüş. Buna rağmen markette hala sebze meyvede fiyat düşmüyor. Bunun ahlaki bir temeli olabilir mi? Bu marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız.”
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