2018'de ihracat %7 artışla 168,23 milyar dolar oldu - Türkiye'de Bugün

Türkiye'de 31 Ocak 2019 tarihinin önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. 2018 yılında ihracat yüzde 7 artarak, 168,23 milyar dolara yükseldi
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin 11 maddelik seçim manifestosunu açıklayacak

Canlı anlatım

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  1. 2018'de ihracat %7 artışla 168,23 milyar dolar oldu

    TICARET
    Copyright: Getty Images

    Türkiye'nin ihracatı 2018 yılında 2017'ye kıyasla yüzde 7 artış göstererek 168,23 milyon dolara yükselirken, ithalat ise yüzde 4,6 azaldı ve 223,39 milyar dolar oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2018 yılına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı da yüzde 28,4 düşerek 55,16 milyar dolara geriledi.

    2017'de yüzde 67,1 ihracatın ithalatı karşılama oranı da 2018 sonu itibarıyla yüzde 75,3'e çıktı.

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