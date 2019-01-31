2018'de ihracat %7 artışla 168,23 milyar dolar oldu - Türkiye'de Bugün

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Türkiye'nin ihracatı 2018 yılında 2017'ye kıyasla yüzde 7 artış göstererek 168,23 milyon dolara yükselirken, ithalat ise yüzde 4,6 azaldı ve 223,39 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2018 yılına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı da yüzde 28,4 düşerek 55,16 milyar dolara geriledi.

2017'de yüzde 67,1 ihracatın ithalatı karşılama oranı da 2018 sonu itibarıyla yüzde 75,3'e çıktı.