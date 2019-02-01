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Kılıçdaroğlu'ndan Tunç Soyer'e eleştirilere yanıt: Bir oğul babası yüzünden suçlanamaz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'e babası üzerinden yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bu suçlamalar Ortaçağ zihniyeti demektir, demokrasi kültürünün olmaması demektir" dedi. Günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Kılıçdaroğlu'ndan Tunç Soyer'e eleştirilere yanıt: Bir oğul babası yüzünden suçlanamaz
- Türkiye'nin nüfusu 82 milyonu aştı
- Hava Kuvvetleri'nde Gülen yapılanması operasyonu: 14 subay için gözaltı kararı
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: SMA hastaları bugün itibarıyla ilaçlarını alabilecekler
- Sevenleri ölümünün 20. yılında Barış Manço'yu anıyor
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Kılıçdaroğlu'ndan Tunç Soyer'e eleştirilere yanıt: Bir oğul babası yüzünden suçlanamaz
Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'e babası üzerinden yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Yıpratmak için çaba harcıyorlar, İzmir halkı, gerçekleri bilen bir halktır. Babasından ötür çocuklar neden yargılanır? Erdoğan her ortamda inancı siyasete alet etmiyor mu?" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca Tunç Soyer için "çalışkan, azimli, çağdaş, Atatürkçü, sosyal demokrat birisi" dedi.
Tunç Soyer'in, 12 Eylül mahkemelerinde görev alan ve ülkücülerin davasına bakan başsavcı Nurettin Soyer'in oğlu olması İYİ Parti çevrelerinde eleştiri konusu olmuştu.
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Kılıçdaroğlu: Alper Taş, Beyoğlu adayımız olabilir
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş'ın İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olabileceğini söyledi.
Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Alper Taş genç ve dinamik bir isim, adayımız olabilir" dedi.
Kılıçdaroğlu, Bodrum Belediye Başkan adaylığı için de Mehmet Kocadon'un isminin tekrar gündeme geleceğini söyledi.
Kocadon'un adaylığı CHP Parti Meclisi'nde (PM) onaylanmamıştı.
CHP PM yarın yeniden toplanacak.
Kılıçdaroğlu, PM toplantısı sırasında sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyuran ancak birkaç saat içinde istifasını geri alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ise "Parti içi tartışmaları kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmuyorum" dedi.
Sevenleri ölümünün 20. yılında Barış Manço'yu anıyor
Usta sanatçı Barış Manço, ölümünün 20. yılında sevenleri tarafından unutulmadı.
Barış Manço'nun hayranları sosyal medyada onu anıyor, ünlü şarkıcının bazı eserlerini paylaşıyor.
Manço'nun vefatının yıldönümü öncesi dün, onun Kadıköy Moda'daki müzeye çevrilen evi de ziyaretçi akınına uğramıştı.
31 Ocak'ta ücretsiz ziyarete açılan müzeyi yaklaşık 2 bin kişinin ziyaret ettiği bildiriliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: SMA hastaları bugün itibarıyla ilaçlarını alabilecekler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının bugün itibarıyla ilaçlarını alabileceklerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"nda SMA hastaları için "Tip 1" tedavisinin ardından "Tip 2" ve "Tip 3" ilaçlarının da geri ödeme listesine alındığına ilişkin açıklaması hatırlatıldı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların ödenmesine bugün itibarıyle başlandığını, kararın Resmi Gazete'de dün gece yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.
Bakan Selçuk ayrıca Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi için "dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulamasıdır" dedi.
Türkiye'nin nüfusu 82 milyonu aştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ülke nüfusunu açıkladı.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye'nin nüfusu 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.
Verilerden diğer bazı başlıklar ise şöyle:
-Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı.
-Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.
-İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2017 yılında %92,5 iken, bu oran 2018 yılında %92,3'e geriledi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,7 olarak gerçekleşti.
-Türkiye nüfusunun %18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu.
-İstanbul'u sırasıyla; 5 milyon 503 bin 985 kişi ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 kişi ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 kişi ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 82 bin 274 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.
-2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, 2018 yılında önceki yıla göre artış göstererek 32 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti.
-Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla; 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile Giresun oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak ve 21,4 ile Ağrı.
Hava Kuvvetleri'nde Gülen yapılanması operasyonu: 14 subay için gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Gülen yapılanması soruşturması kapsamında 11’i pilot toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.