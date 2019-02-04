Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 20,35 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon Ocak ayında yıllık yüzde 20,35 oldu. Aylık olarak ise yüzde 1,06 geldi.

Ocak ayında en yüksek fiyat artışı aylık olarak yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü.

Çeşitli mal ve hizmetlerde aylık yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültürde yüzde 3,18, lokanta ve otellerde yüzde 1,07 fiyat artışı yaşandı.

Yıllık olarak en yüksek fiyat artışı da yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 7,95 ile giyim ve ayakkabı, ardından da yüzde 3,10 ile konut oldu.

En çok biberin fiyatı yükseldi

TÜİK verilerine göre aylık olarak en yüksek fiyat artışı gözlenen ürünlerin başında yüzde 87,87'lik bir yükselişle çarliston biber geldi.

Patlıcanın aylık fiyatı yüzde 80,94, ıspanağın yüzde 67,63, sivri biberin yüzde 63,84 yükseldi.

Gıda enflasyonu ise yıllık yüzde 30,97 oldu.