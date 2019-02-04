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Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 20,35 oldu
Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 20,35 oldu. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 20,35 oldu
Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 20,35 oldu. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
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Deniz Kuvvetleri'nden 36 kişi hakkında Gülen cemaati soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi
Ankara'da Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında 10'u görevde olan 36 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
AA'nın Başsavcılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Gülen cemaati üyeleriyle ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları öne sürülen biri binbaşı 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10'u halen görevde bulunan şüphelilerden 23'ünü yakaladı.
Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 20,35 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon Ocak ayında yıllık yüzde 20,35 oldu. Aylık olarak ise yüzde 1,06 geldi.
Ocak ayında en yüksek fiyat artışı aylık olarak yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü.
Çeşitli mal ve hizmetlerde aylık yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültürde yüzde 3,18, lokanta ve otellerde yüzde 1,07 fiyat artışı yaşandı.
Yıllık olarak en yüksek fiyat artışı da yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 7,95 ile giyim ve ayakkabı, ardından da yüzde 3,10 ile konut oldu.
En çok biberin fiyatı yükseldi
TÜİK verilerine göre aylık olarak en yüksek fiyat artışı gözlenen ürünlerin başında yüzde 87,87'lik bir yükselişle çarliston biber geldi.
Patlıcanın aylık fiyatı yüzde 80,94, ıspanağın yüzde 67,63, sivri biberin yüzde 63,84 yükseldi.
Gıda enflasyonu ise yıllık yüzde 30,97 oldu.