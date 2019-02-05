Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik en az 28 ilde operasyon

Quote Message: Türkiye'yi yönetenlere seslenmek isterim ki, hadsizce tehditlere boyun eğmeyin. Korkmayın. Türk milleti güçlüdür. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı hataların sonuna kadar takipçisi oluruz ama kol kırılır yen içinde kalır. O makamda oturan kişi kim olursa olsun Türkiye'nin cumhurbaşkanına kimseye laf söyletmeyiz. O makam bağımsızlığımızın sembolüdür."

Türkiye'yi yönetenlere seslenmek isterim ki, hadsizce tehditlere boyun eğmeyin. Korkmayın. Türk milleti güçlüdür. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı hataların sonuna kadar takipçisi oluruz ama kol kırılır yen içinde kalır. O makamda oturan kişi kim olursa olsun Türkiye'nin cumhurbaşkanına kimseye laf söyletmeyiz. O makam bağımsızlığımızın sembolüdür."