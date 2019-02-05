Canlı
Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik en az 28 ilde operasyon
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki Fethullah Gülen yapılanmasının 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 askeri personel gözaltına alındı. 50 kişinin yakalanması için de operasyon başlatıldı.
Özet
- Fethullah Gülen yapılanmasının TSK içindeki unsurlarına yönelik en az 28 ilde operasyon düzenleniyor
- Meral Akşener: O makamda oturan kişi kim olursa olsun Türkiye'nin cumhurbaşkanına laf söyletmeyiz
Canlı anlatım
time_stated_uk
Meral Akşener: O makamda oturan kişi kim olursa olsun Türkiye'nin cumhurbaşkanına laf söyletmeyiz
İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Suriye konusunda harekete geçmeye çağıran Akşener, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer eleştirilerine ilişkin olarak, "Sadece babası üzerinden herhangi bir evladın suçlanması olmaz" dedi.
Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik en az 28 ilde operasyon
Fethullah Gülen yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki ‘mahrem yapılanması’na yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 askeri personel gözaltına alındı. 28 ilde 50 kişinin yakalanması için de operasyon başlatıldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ilk operasyon 5 ilde gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.
Konya merkezli 28 ilde ise, TSK'de görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 50 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.