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Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik en az 28 ilde operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki Fethullah Gülen yapılanmasının 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 askeri personel gözaltına alındı. 50 kişinin yakalanması için de operasyon başlatıldı.

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Özet

  1. Fethullah Gülen yapılanmasının TSK içindeki unsurlarına yönelik en az 28 ilde operasyon düzenleniyor
  2. Meral Akşener: O makamda oturan kişi kim olursa olsun Türkiye'nin cumhurbaşkanına laf söyletmeyiz

Canlı anlatım

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  1. Meral Akşener: O makamda oturan kişi kim olursa olsun Türkiye'nin cumhurbaşkanına laf söyletmeyiz

    Meral Akşener
    Copyright: Getty Images

    İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Suriye konusunda harekete geçmeye çağıran Akşener, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Tunç Soyer eleştirilerine ilişkin olarak, "Sadece babası üzerinden herhangi bir evladın suçlanması olmaz" dedi.

    Quote Message: Türkiye'yi yönetenlere seslenmek isterim ki, hadsizce tehditlere boyun eğmeyin. Korkmayın. Türk milleti güçlüdür. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı hataların sonuna kadar takipçisi oluruz ama kol kırılır yen içinde kalır. O makamda oturan kişi kim olursa olsun Türkiye'nin cumhurbaşkanına kimseye laf söyletmeyiz. O makam bağımsızlığımızın sembolüdür."
    Quote Message: Cumhurbaşkanı Suriye ile alt düzeyde görüşmeye başladığımızı belirtti. Ne görüşüyorlar bilmiyoruz ama çözülmesi gereken sorun nedir onu biliyoruz. Bir an önce Suriyeli sığınmacıları evlerine sağ sağlim evlerine göndermeyi konuşun. Sakın ola karşımıza 'Suriyelilere vatandaşlık verelim' diye çıkmayın, aklınızdan bile geçirmeyin. "
    Quote Message: Sadece babası üzerinden herhangi bir evladın (Tunç Soyer) suçlanması olmaz. İyi Parti'ye düşmanlık edenler, düşmanlık edebilmek için dininizi ortaya attılar. Yapmayın be kardeşim. Yazıktır, günahtır. Bizim kimseyle bir düşmanlığımız yok. Ucuz yöntemlere başvurmayın, siyaseti bu kadar ayağa düşürmeyin."
    Quote Message: Sakarya'daki tank palet fabriklasını Katar'lılara neden ve niçin verildiğini soruyoruz, ses çıkmıyor. Gerçekten merak ediyoruz. Varsa haklı bir gerekçeniz söyleyin de bilelim. Çünkü endişeliyiz. Bunu stratejik bir hata olarak görüyoruz." from Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı
    Meral AkşenerİYİ Parti Genel Başkanı

  2. Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik en az 28 ilde operasyon

    Fethullah Gülen yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki ‘mahrem yapılanması’na yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 askeri personel gözaltına alındı. 28 ilde 50 kişinin yakalanması için de operasyon başlatıldı.

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ilk operasyon 5 ilde gerçekleştirildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.

    Konya merkezli 28 ilde ise, TSK'de görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 50 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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