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Antalya'nın 5 ilçesinde okullar, 'hortum uyarısı' nedeniyle tatil edildi
Antalya'nın bazı ilçelerinde gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde hortum riskine karşı Çarşamba günü eğitime ara verildi. Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde hortum riskine karşı Çarşamba günü eğitime ara verildi.
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Fatih Terim'in babası hayatını kaybetti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Galatasaray kulübü resmi sosyal medya hesabından aşağıdaki mesajı paylaştı:
Antalya'nın 5 ilçesinde okullara 'hortum uyarısı' tatili
Antalya'nın bazı ilçelerinde gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.
Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde hortum riskine karşı Çarşamba günü eğitime ara verildi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, okulların tatil olmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısı kapsamında Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtınanın saatteki hızının 100 kilometreyi geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirilerek, valiliğimizce çarşamba günü tüm resmi ve özel okullarda eğitimi bir gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle tarım alanları da zarar gördü. Bazı bölgelerdeki seraların plastik örtülerinin yırtıldığı bildirililiyor.