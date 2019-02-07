Çavuşoğlu: ABD’nin çekilmesi için ortak görev gücü oluşturduk, Irak’tan çekilme gibi olmamalı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki temaslarının ardından düzenlenen basın toplantısında "ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini yakından takip etmek üzere bir görev gücü kuruldu" dedi, ABD'nin Irak'ın işgalinin ardından Irak'tan çekilmesinin ciddi bir hata olduğunu ve Suriye'de aynı hatanın yapılmaması gerektiğini söyledi. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Çavuşoğlu: ABD’nin çekilmesi için ortak görev gücü oluşturduk, Irak’tan çekilme gibi olmamalı
- HDP İzmir İl Eş Başkanı Baydur: Seçim çalışması yapacağız fakat CHP'nin kendi adayına çalışır gibi Soyer için çalışmayacağız
- 2018 hayvansal üretim verileri: Et ve süt üretimi arttı, bal üretimi azaldı
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
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2018 hayvansal üretim verileri: Et ve süt üretimi arttı, bal üretimi azaldı
TÜİK'in Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden derlediği Hayvansal Üretim İstatistikleri'ne göre toplam hayvan sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.83 arttı ve 60 milyon 338 binden 63 milyon 338 bine yükseldi.
TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6.9 artışla 17 milyon 221 bin baş oldu.
Küçükbaş hayvan sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.1 artışla 46 milyon 117 bin baş oldu.
Yılsonu itibariyle et tavuğu sayısı yüzde 3.7 artışla 229 milyon 507 bin adet olurken, yumurta tavuğu sayısı yüzde 2.1 artışla 124 milyon 55 bin adet oldu. Hindi sayısı ise yüzde 4.4 artışla 4 milyon 43 bin adet oldu. 2018 yılında ördek sayısı yüzde 8.4, kaz sayısı ise yüzde 10.4 arttı.
Toplam süt üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6.9 artarak 22 milyon 121 bin ton oldu. Bu miktarın yüzde 90.6'sını inek sütü, yüzde 6.5'ini koyun sütü, yüzde 2.5'ini keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.
Bal üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5.7 azalarak 107 bin 920 ton, balmumu üretimi ise yüzde 11.2 azalarak 3 bin 987 ton oldu.
İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5.2 artarak 693 oldu.
HDP İzmir İl Eş Başkanı Baydur: Seçim çalışması yapacağız fakat CHP'nin kendi adayına çalışır gibi Soyer için çalışmayacağız
HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, İzmir’de destekleyecekleri CHP adayı Tunç Soyer hakkında "Bizim profilimize en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz" dedi ve tabanda ittifak yaparak süreci götüreceklerini söyledi.
HDP'nin de büyükşehirde belediye başkan adayı çıkarabileceğini; ancak bunun iddialı pozisyonda olmayacağını kaydeden Baydur, Soyer'in şahsında duruma pozitif baktıklarını vurguladı.
İzmir'deki durumun büyükşehir ile sınırlı olduğunu da belirten HDP'li Baydur, "Tabanımız, 'Kime oy vereceğiz?' diye soracak. Bizim de adayımız olmadığına göre, sandıkta Tunç Soyer'i işaret edeceğiz. Bu durum büyükşehir ile sınırlı olacak. Seçim çalışması yapacağız; fakat CHP'nin kendi adayına çalışır gibi Soyer için çalışmayacağız. Soyer'in seçim kampanyasına katılmayacağız; fakat sokakta kendi fikrimizi söyleyeceğiz" dedi.
İlçeler konusunda henüz net tutumlarının olmadığını aktaran HDP İzmir Eş Başkanı Baydur, "Meclis üyelikleri ve ilçelerde aday çıkarıp, çıkarmama konusunda kararımız yakında netleşecek" diye konuştu.
Konya merkezli 9 ilde Gülen yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
Konya merkezli 9 ilde, Gülen yapılanmasının TSK'deki örgütlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda; 1 astsubay, 9'u ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.
Çavuşoğlu: ABD’nin çekilmesi için ortak görev gücü oluşturduk, Irak’tan çekilme gibi olmamalı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’deki temaslarının ardından düzenlenen basın toplantısında "ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini yakından takip etmek üzere bir görev gücü kuruldu” dedi.
Bunu telefonda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya kendisinin teklif ettiğini anlatan Çavuşoğlu, “Bu görev gücü sadece ABD'nin çekilme sürecine odaklanacak ve sık sık bir araya gelerek karşılıklı teklifleri değerlendirecek, yeni bilgilerle gelecek ve bu sürecin sorunsuz bir şekilde, koordineli bir şekilde gerçekleşmesi için bu mekanizmayı da devreye sokmuş olduk” diye konuştu.
Çavuşoğlu, ABD’nin Irak’ın işgalinin ardından Irak’tan çekilmesinin ciddi bir hata olduğunu, o süreçte ortaya çıkan boşluğun IŞİD’i yarattığını söyledi ve ekledi:
“İşte şimdi ABD çekilirken burada böyle bir vakumun, bir boşluğun oluşmaması gerekiyor ve bu boşluğun da teröristlerce veya rejim yanlılarının doldurmaması gerekiyor.”
Günaydın!
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