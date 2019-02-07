Çavuşoğlu: ABD’nin çekilmesi için ortak görev gücü oluşturduk, Irak’tan çekilme gibi olmamalı

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TÜİK'in Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden derlediği Hayvansal Üretim İstatistikleri'ne göre toplam hayvan sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.83 arttı ve 60 milyon 338 binden 63 milyon 338 bine yükseldi.

TÜİK verilerine göre büyükbaş hayvan sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6.9 artışla 17 milyon 221 bin baş oldu.

Küçükbaş hayvan sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4.1 artışla 46 milyon 117 bin baş oldu.

Yılsonu itibariyle et tavuğu sayısı yüzde 3.7 artışla 229 milyon 507 bin adet olurken, yumurta tavuğu sayısı yüzde 2.1 artışla 124 milyon 55 bin adet oldu. Hindi sayısı ise yüzde 4.4 artışla 4 milyon 43 bin adet oldu. 2018 yılında ördek sayısı yüzde 8.4, kaz sayısı ise yüzde 10.4 arttı.

Toplam süt üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6.9 artarak 22 milyon 121 bin ton oldu. Bu miktarın yüzde 90.6'sını inek sütü, yüzde 6.5'ini koyun sütü, yüzde 2.5'ini keçi sütü ve yüzde 0,3'ünü manda sütü oluşturdu.

Bal üretimi 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5.7 azalarak 107 bin 920 ton, balmumu üretimi ise yüzde 11.2 azalarak 3 bin 987 ton oldu.

İpekböcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5.2 artarak 693 oldu.