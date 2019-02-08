Atama sonuçları MEB'in internet sitesinde

Quote Message: Solunum güçlüğü mevcuttu. Geldiği günlerde kalp ve dolaşım sistemi normal şartlardaydı. Ancak son günlerde ortam daha değişti. Birkaç kere solunum aygıtından ayırt etmek, kendi solunumuna ortam sağlama için müdahale edilse de bu mümkün olamadı. from Uzman Dr. Kardiyalog Ferit Tanju Ulufer

Solunum güçlüğü mevcuttu. Geldiği günlerde kalp ve dolaşım sistemi normal şartlardaydı. Ancak son günlerde ortam daha değişti. Birkaç kere solunum aygıtından ayırt etmek, kendi solunumuna ortam sağlama için müdahale edilse de bu mümkün olamadı.