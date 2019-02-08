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Atama sonuçları MEB'in internet sitesinde
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Özet
- Fahrettin Altun, "Suudi yetkililerin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili şeffaf olmaması endişe verici" dedi.
- Oyuncu Yalçın Menteş tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti.
- 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı.
Canlı anlatım
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20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmeni atadı. Öğretmenlerin görev yerleri kura sonucu belirlendi. Sonuçlar MEB'in internet sitesinde görülebiliyor.
http://atama.meb.gov.tr/
MEB'in Ankara'daki Başöğretmen Salonu'nda yapılan kura çekilişine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.
Yalçın Menteş'in doktorundan açıklama
Tedavi gördüğü Göztepe Özel Çağıner Hastanesi'nde 58 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Yalçın Menteş'in doktoru Uzman Dr. Kardiyalog Ferit Tanju Ulufer, Menteş'in 10 gündür yoğun bakımda olduğunu söyledi.
Ulufer'in açıklaması şöyle:
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Oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti
Oyuncu Yalçın Menteş, İstanbul Göztepe'de tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Ağır şeker hastalığı nedeniyle Menteş'in 2013 yılında sağ bacağı kesilmişti. Menteş'in vefat haberini oğlu Atilla Menteş duyurdu.
Atilla Menteş açıklamasında, "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.
Yalçın Menteş 58 yaşındaydı. Menteş, Tatlı Kaçıklar dizisinde Mehmet Ali Erbil ile başrol oynamıştı.
Menteş'in rol aldığı diziler arasında Cennet Mahallesi, Yalancı Yarim, Doksanlar bulunuyor.
Menteş, 1983'te İzmir'de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurmuştu. 1987'de tiyatro çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü. TRT'de güldürü programları hazırladı.
1995'te 'Dikkat Yalçın Menteş' adlı tek kişilik oyunu sahneleyen Yalçın Menteş stand up gösterileri de yaptı.
'Suudi yetkililer Kaşıkçı'nın katillerini iade etmeli'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletlerin (BM), Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili raporu hakkında yaptığı açıklamada "BM raportörünün Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması, Türkiye'nin bulgularıyla örtüşüyor" dedi.
Reuters haber ajansına konuşan Altun, Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili Suudi yetkililerin 'şeffaf olmamasının güvenilirliklerine zarar verdiğini ve endişe verici olduğunu' söyledi.
Altun, 'adaletin yerine getirildiğinin kanıtı olarak Suudi yetkililerin katilleri iade etmesi gerektiğini' ifade etti.
BM özel raportörü Agnes Callamard, raporunda “Kaşıkçı cinayeti vahşi bir şekilde Suudi yetkililer tarafından işlendi” demişti.