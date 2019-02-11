Başbuğ: Kozmik Oda'yı açmasaydık, suikastlerin arkasında TSK var denecekti - Türkiye'de bugün

Getty Images Copyright: Getty Images

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ: "Biz Kozmik Oda'yı açmasaydık, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Uğur Mumcu suikastlarının arkasında TSK var denecekti." diye konuştu.

Yeni kitabı 'Ergenekon'dan Çıkış'la gündemde olan Başbuğ, Hürriyet gazetesinden İpek Özbey'e verdiği röportajda, "'Ergenekon komplosu' 2007 yılında başladı. Mustafa Kemal Atatürk'e candan bağlı olan bilim adamları, gazeteciler, askerler yani aydınlar hapsedildi." dedi.

"Sürecin devam ettiğini" söyleyen Başbuğ "Türkiye, FETÖ'nün hakimiyeti altına giren bir yargı ve emniyet sistemi ile karşı karşıya kaldı. Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü yerle bir oldu. Şimdi Türkiye hala bu sistemin kalıntılarından kurtulmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Başbuğ Kozmik Oda'nın açılması konusundaki eleştiriler konusunda da şöyle konuştu;

'Gülen yapılanmasını TSK'ya sızma girişimlerini 1980'lerde duydum'

"Gerekeni yaptık, bugün olsa yine açarım. Bu olay gereğinden fazla büyütüldü. 'Silahlı Kuvvetler, Bülent Arınç'a suikast planlaması yaptı. Burayı açmasaydık ortadaki delilleri kararttılar' diyeceklerdi. Ama bizim için önemli olan ve yüreğimizi dağlayan bir olay var. Kozmik Oda'da Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Uğur Mumcu suikastlarıyla ilgili bilgi arandı. Biz Kozmik Oda'yı açmasaydık, bu cinayetlerin arkasında TSK var denecekti. Genelkurmay'ın tepesindeki kişinin gereken işlemi yapmadan bu iddiaları havada bırakması doğru değildi."

Başbuğ Gülen yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki varlığını ilk ne zaman fark ettiği sorulduğundaysa "1980'li yıllar, albaylık dönemlerimizdi diyebilirim. İlk önce Kuleli Askeri Lisesi ve İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde Fetullah Gülen diye birinin cemaatine yakın kişiler olduğunu işittik. Bu okullarda temizleme faaliyetleri olduğunu duyduk" yanıtını verdi.