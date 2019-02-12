MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan istifa kararı
TRT Spor'a konuşan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Yusuf Namoğlu, "Türk futboluna daha iyi hizmet etme, daha iyi bir ortam medyana getirmek adına, herhangi bir spekülasyon yapılmasın diye yarın istifamı vereceğim" dedi. Namoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemindeki uygulamalar nedeniyle eleştiriliyordu. Gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktardık.
Özet
- MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan istifa kararı
- Kılıçdaroğlu: Kartal'daki binayı kaçak yaptıran, kaçak kat çıkaran kişi Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanı
- Akşener: Domatesi, biberi karneye bağlarlarsa şaşırmayın
- 75 ilde Gülen yapılanması operasyonu: 1112 gözaltı kararı
- İstanbul Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 280 kilo eroin ele geçirildi
Canlı anlatım
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MHK Başkanı Namoğlu'ndan istifa kararı
Merkez Hakem Komitesi Başkanı Yusuf Namoğlu, istifa etmeye karar verdiğini açıkladı.
İstifasını Cuma günü vereceğini açıklayan Namoğlu, bunun gerekçesi olarak yarınki hakem atamalarını yapma görevini gösterdi.
TRT Spor canlı yayınında konuşan Namoğlu istifa nedenini ise şöyle açıkladı:
“Çok düşündüm, Türk futboluna daha iyi hizmet etme, daha iyi bir ortam medyana getirmek adına, herhangi bir spekülasyon yapılmasın, geçmişteki görevlerimize de zarar gelmesin diye böyle bir karar vermeyi uygun gördük.”
3 Ağustos 2016’dan beri görevde bulunan Namoğlu, istifasının ardından daha uzun bir açıklama yapacağını da ekledi.
Namoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemindeki uygulamalar nedeniyle eleştiriliyordu.
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy bugün “Yusuf Namoğlu gidecek zaten… Yusuf Namoğlu’nun gitmesini bize bağlamasınlar. Ancak bu yetmez. Biz Türk futbolunu çekip çevirebilecek, talimat almayacak insanların peşindeyiz. MHK’nın gitmesi bizi kesmez, Yusuf Namoğlu zaten gidici, 80-90 yıllardaki gibi buna sevinmeyiz, Kuddusi Müftüoğlu’nu bu göreve hazırlıyorlar. Sistemin çıkmazı her kulüpten adam alarak TFF Yönetimi’ni kurmak yanlış” demişti.
Türkiye’de kırmızı et üretimi bir önceki yıla göre yüzde 12, bir önceki çeyreğe göre yüzde 23 azaldı
Türkiye'de toplam kırmızı et üretimi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,1 azalarak 259 bin 672 ton olarak tahmin edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2018 kırmızı et üretimiyle ilgili verilerine göre 2018 yılı dördüncü çeyreğinde kırmızı et üretimi, kurban bayramının içinde olduğu bir önceki çeyreğe göre yüzde 23,5, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,1 azaldı.
Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 185 bin 324 ton oldu.
TÜİK verilerine göre dördüncü çeyrekte sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 21,8, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,8 azaldı.
2018'in dördüncü çeyreğinde koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 37,3, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,2 azaldı.
Kaş Belediye Başkan Adayı Rockçu İmam Tüzer: Gençlerin umudu olmak istiyorum
Antalya’nın Kaş ilçesinde 'Rockçı İmam' olarak tanınan ve Bağımsız Kaş Belediye Başkan Adayı olduğunu açıklayan Ahmet Muhsin Tüzer, "Şu ana kadar olan çalışmalarım gösterdi ki gerçekten büyük bir teveccüh var" dedi.
Sevgi meclisi, aşk meclisi kurmak ve halkın sesi olmak istediğini söyleyen Ahmet Muhsin Tüzer, "Bu anlamda başkanlığa seçildiğim takdirde her beldede irfan meclisi kurmak istiyorum. Önce konuya insandan başlamak istiyorum. Çünkü insan hakiki anlamda kamil bir sevgiye ulaştığı zaman, bütün sorunların üstesinden çok kolaylıkla gelebileceğini düşünüyorum. Biz gücümüzü sevgimizden, aşkımızdan, alıyoruz. Şu ana kadar olan çalışmalarım gösterdi ki gerçekten büyük bir teveccüh var. Belediye başkanı olduğum zaman tabii ki ben sanatçıyım. ABD'de albümüm çıktı. Sanat aşığı bir insanım. Kültür ve sanat hizmetlerine ağırlık vermek istiyorum. Kaş zaten bir dünya markası. Bu anlamda Kaş'ı festivaller beldesi, kenti yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
DHA’ya konuşan Tüzer, sözlerine şöyle devam etti:
“Kaş'ın en büyük sorunlarından biri de Kaşlılar, aileleriyle birlikte hafta sonları sportif faaliyeti seyredemiyor. Profesyonel liglerde mücadele eden bir takımımız yok. Futbolda, basketbolda, voleybolda. Profesyonel liglerde oynayan Kaş'a ait bir takım oluşturacağız. Gençler benim çok büyük umudum. Gençler sahipsiz, umutsuz. Gençlerin umudu olmak istiyorum.”
İmamlık görevinden alınarak Balıkesir'e memur olarak atanan Ahmet Muhsin Tüzer, mahkeme kararıyla görevine dönmüştü.
Tüzer, bunun ardından hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Kurulu kararıyla Ağustos 2018 tarihinde meslekten ihraç edilmişti.
Ahmet Muhsin Tüzer, hakkındaki meslekte ihraç kararının iptali talebiyle Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi'ne dava açmış, davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi, Tüzer'in meslekten ihraç kararını da oy birliğiyle onamıştı.
CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon partisinden istifa etti
CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon partisinden istifa ettiği ve Demokrat Parti’den büyükşehir belediye başkan adayı olduğu konusunda sorulan sorulara "Hayırlı olsun" diyerek cevap verdi.
CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu da DHA'ya yaptığı açıklamada, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un CHP'den istifa ettiğini söyledi:
"İstifa edeceği konuşuluyordu, ben istifa edeceğini düşünmedim ama istifa etti. İstifa tek yönlüdür. Kendisine gittiği yerde başarılar diliyoruz, zaten oradan gelmişti tekrar oraya gitti. Bunlar hırslarının önüne geçemedi. Eğer belediye başkan adayı gösterilseydi, parti çok iyiydi. Olmadıkları zaman kötü. Bunlar kendilerini partimizden büyük görüyorlar ama halkımız bunlara gerekli cevabı verecektir. Partiden büyük olmadıklarını görecekler."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilk renkli uyarılarını yayınladı
Bu hafta hava olayları nedeniyle renkli uyarı yayınlamaya başlayacağını duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Marmara’daki fırtına nedeniyle ilk renkli uyarısını bugün yayınladı.
Uyarılar sarı, turuncu ve kırmızı olarak üç türe ayrılıyor.
MeteoUyarı adı verilen sisteme mgm.gov.tr adresinden erişmek mümkün.
HDP lideri Temelli: Biz kurşunun fiyatını bilmiyoruz çünkü barış sevdalısıyız
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bugün partisinin TBMM’de düzenlediği grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Erdoğan, biz kurşunun fiyatını bilmiyoruz çünkü biz barış sevdalısıyız” dedi.
Tarım ürünleri fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çeken Temelli, “Domatesin, biberin fiyatı bile asgari ücretle değil kurşun fiyatıyla açıklanır hale geldi” ifadelerini kullandı.
İktidarın kamu kurumlarını sattıktan sonra tanzim satışa başlamasını eleştiren Temelli “AKP Genel Başkanının halkın sorunlarıyla bağlantısı kesilmiştir. Sarayına kapanmış, koltuğunu kaybetmemek için Türkiye halklarına savaş, düşmanlık ve geçim sıkıntısından başka bir şey sunmuyor” ifadelerini kullandı.
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmemesi nedeniyle başlayan açlık grevlerine de değinen Temelli “Bugün cezaevlerinde 300'den fazla yoldaşımız açlık grevinde. Cezaevlerinde açlık grevleri neredeyse 60 güne ulaştı” dedi ve ekledi:
“Buradan bir kez daha muhalefete de sesleniyorum. Bu direnişi görmezden gelemezsiniz. Arkadaşlarımızın, sizin de siyaset hakkını kullanmanız için yaptığı direnişe sessiz kalamazsınız. Türkiye toplumu artık sizden bir ses çıkarmanızı bekliyor.
“Biz ‘Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit ülkeye yayılmak isteniyor’ dediğimiz zaman sesini çıkaramayan siyasetçiler bugün tüm ülkenin bir kötülük çukuruna itildiğine tanıklık ediyor. O gün sessiz kalanlar bugün Türkiye'nin geleceğinden kaygı duyduklarını söylüyorlar. Tecride ilişkin 2015 yılı Nisan ayından bugüne kadar söylediğimiz her şey bir bir gerçekleşti. Öcalan ile devlet heyeti arasında görüşmeler sürerken Öcalan’ın dikkat çektiği tüm tehlikeler ülkenin başına geldi.”
Unutulduğu serviste ölen 3 yaşındaki Alperen Sakin davasında şoföre tahliye
İzmir'de, unutulduğu anaokulu servisinde hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin temyiz davasında, yerel mahkemenin kararı bozuldu.
Mahkeme sanıklardan Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, Servis Şöförü Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, Dilara Kamberler'e 5 yıl, Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün, Arzu Gülmez'e 2 yıl 6 ay ve Ahmet Somun'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Bu kararın ardından şöför Taner İşgören tahliye edildi.
Isparta'da köpeği uyuşturup çöpe atan belediye görevlilerine soruşturma
Isparta'da Kuleönü Belediyesi temizlik işçilerinin bir sokak köpeğini uyuşturucu iğne ile vurup sürükleyerek çöp kamyonuna attığını gösteren görüntüler ortaya çıktı.
Isparta Hayvan Koruma Derneği, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşarak, savcılığıa suç duyurusunda bulundu.
Belediye Başkanı MHP'li Sezayi Çakır, köpeğin iyi olduğunu belirterek, "Gereken soruşturma açılmış, idari ve hukuki işlem yapılmıştır" dedi.
Olay, 7 Şubat'ta, Isparta merkeze bağlı Kuleönü'nde meydana geldi.
Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, beraberindeki ekiple kendilerine gelen ihbar üzerine bölgeye gittiklerini, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten ve detaylı araştırma yaptıktan sonra savcılığa şikayette bulunduklarını söyledi.
Kocabaş "Çöplüğe gittik ama köpeği bulamadık. Sadece tek vurulan hayvan olmadığını ve 1 haftadır yapıldığını öğrendik. Oradaki vatandaşlar genelde geceleri vurulduğunu söylüyor. Biz de olayın yakın takipçisiyiz. Barınağı olmayan belediyelerde gizlice benzer katliamlar yapılıyor" dedi.
Belediye Başkanı özür diledi: "Köpeğin durumu iyi"
Kuleönü Belediye Başkanı Sezai Çakır ise olayın gerekçesi ne olursa olsun hiçbir şartta kabul edilemeyecek bir olay olduğunu belirtti ve "Belediyemize bir şikayet gelmiş ve sokakta çocuklara saldıran bir köpek olduğu bildirilmiştir. Belediye görevlileri köpekleri uyuşturucu ile etkisiz hale getirip gereken müdahaleyi yaparken görüntülerde göründüğü gibi çok dikkatsiz ve içimizi yakan bir görüntüye sebep olmuşlardır. Hangi sebeple olursa olsun bu olayı duyar duymaz gereken soruşturma açılmış, idari ve hukuki işlem yapılmıştır" dedi.
Güvenlik kamerası görüntülerini servis edenler hakkında da şikayette bulunacağını aktaran Başkan Çakır, "Şunu da belirtmek isterim ki bu görüntüleri servis eden kişinin maalesef niyeti bu olayı ortaya çıkarmak ve suçlularla ilgili gerekenin yapılması değildir. Bu görüntülerin yayınlanmaması karşılığında bizden talepte bulunmaları da bizi üzmüştür. Şiddetle reddettiğim bu çirkin teklif için de gereken hukuki işlem yapılacaktır" dedi.
Çakır köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, şu anda Isparta Belediyesi'ne ait hayvan barınağında gözetim altında bulunduğunu belirtti ve olaydan ötürü özür diledi.
Kilis'te, Çobanbey Gümrük Kapısı'nda ÖSO'yü hedef alan saldırı
Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafında patlama meydana geldi.
Güvenlik kameralarına da yansıyan ve Özgür Suriye Ordusu üyelerini hedef aldığı belirtilen patlamada 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının ardından, bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği öğrenildi
Uluslararası Basın Enstitüsü’nden Türkiye raporu: Türk hükümeti medyanın yaklaşık yüzde 95’ini etkisi altına aldı
Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), olağanüstü hal’in (OHAL) Temmuz 2018’de kaldırılmasına rağmen Türkiye’de basın özgürlüğünün olumlu yönde bir ilerleme göstermediğini açıkladı.
“Temmuz 2016’daki darbe girişiminde bu yana yürürlüğe giren ve basın özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) kaldırmak yerine, Türkiye özgür medyayı sindirmek amaçlı daha fazla kanun ve benzeri araçları üretmeye devam etti” ifadelerinin yer aldığı rapor, IPI Yönetim Kurulu Başkanı Markus Spillmann ve IPI Direktörü Barbara Trionfi’nin önderlik ettiği bir IPI heyeti, Ankara ve İstanbul’a giderek gazeteci, yabancı diplomat ve ülke temsilcilikleri, sivil toplum kuruluşları (STK), muhalefet parti ve Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının temsilcileri ile üst düzey resmi görüşmeler yapmasıyla hazırlandı.
Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, RTÜK, Anayasa Mahkemesi ve TRT ile görüşmek isteyen IPI temsilcilerinin taleplerinin reddedildiği veya yanıtsız bırakıldığı belirtildi.
Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’ndan yetkililerle görüşüldü.
IPI’ın görüştüğü yetkililer, Türkiye’deki medya ortamını “iyi ve canlı” olarak niteledi.
Yetkililer medya çalışanlarına ve kuruluşların kapatılmasına yönelik eylemlerin, Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişiminin ardından alınması gereken güvenlik önlemleri kapsamında olduğunu belirtse de IPI “Bu güvenlik önlemlerinin, yalnız darbe girişiminden sorumlu tutulan Fethullah Gülen’in sözde ilişkili olduğu kişiler ve kurumlar için değil, aynı zamanda Kürt, solcu ve diğer bağımsız medya kurumlarındaki gazetecileri hedef almak üzere sınırsız bir yetki olarak kullanıldığı görüldü” sonucuna ulaştı.
Örgüte göre 15 Temmuz’dan bugüne 170 medya kuruluşu ve basımevinin kapatılmasının yanı sıra basılı yayın pazarındaki gerileme, ekonomik baskılar ve hükümet yanlısı medya patronlarının bileşimiyle Türk hükümeti medyanın yaklaşık yüzde 95’ini etkisi altına aldı.
IPI, Türkiye’nin AB uyum süreci için yeniden canlandırdığı Reform Eylem Grubu hakkında ise “Türkiye, yasaların uluslararası standartlarda uygulanması yönünde ciddi ve somut bir adımın sinyalini vermediği ve yargının iktidardan bağımsız işleyebildiğinin göstergeleri bulunmadığı sürece Reform Eylem Grubu’nun varlığının uluslararası makamlara safi göstermelik bir grup olduğu üzerine şüpheler devam edecektir” ifadelerini kullandı.
IPI, raporun tavsiyeler bölümünde Türkiye’de gazetecilik faaliyetleri nedeniyle veya asılsız suçlamalarla tutuklu veya hükümlü olan tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Müdürü Poyraz: Tanzim satışta 2,5 aylık planlamamız var
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tanzim satışta iki buçuk aylık planları olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı’na konuşan Poyraz “Ankara, İzmir, Mersin, Antalya ve Sakarya olmak üzere 5 bölgeden alım yaptık. 15 kooperatifle başlayan alım süreci artarak devam etti. Sahada 50 personelimiz alımlar noktasında çalışmalarını sürdürüyor” dedi ve ekledi:
Fiyatlarda dün itibarıyla yarıya varan, bazı ürünlerden daha fazla çekilme oldu. Domates bu operasyon başlamadan önce 10 lira ve üzeri fiyatla satılırken, dün biz 3 liradan satışa başladık ve market zincirlerinde de fiyatlarda ciddi düşüş oldu.
"Tanzim satışta 2,5 aylık planlamamız var. Örtü altı üretimin yanı sıra açık alanlardaki ürünler de piyasaya girdiğinde fiyatlarda ürün bolluğundan kaynaklanan bir gevşeme olacak."
Çekmeköy'de düşen helikopterde yaşamını yitiren askerler memleketlerine uğurlandı
İstanbul Çekmeköy’de helikopter kazasında yaşamını yitiren 4 askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.
Askerler için ilk tören İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlendi. Törenin ardından cenazeler memleketlerine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı yanındaki askeri aprona götürüldü. Cenazeler iki askeri uçakla gönderildi.
Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in cenazesi İzmir'de, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'da, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'de ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesi ise Niğde'de toprağa verilecek.
İBB ilk gün 297 ton sebze sattığını açıkladı, CHP’li Yarkadaş ‘İBB tanzim satış nedeniyle her gün 200 bin TL zarar ediyor, bu zarar nereden karşılanacak’ dedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün 34 ilçede 50 noktada başlayan tanzim satışlarla ilgili bir açıklama yaparak iki günde 297,7 ton sebze satıldığını açıkladı.
Paylaşılan bilgilere göre ilk gün
Anadolu Ajansı’na göre satış noktalarında domates 3, patlıcan 4,5, salatalık 4, çarliston biber 6, sivri biber 6, soğan 2, patates 2 ve ıspanak 4 liradan satılıyor.
CHP’li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ise bu durumun İBB’yi zarara soktuğunu söyledi.
Twitter’dan açıklama yapan Yarkadaş “Az önce Mersin Aydıncık Hali'ni aradım. İBB Tanzim Satış Çadırı için iki TIR salata sarılmış. Toplam 40 ton salata şu an İstanbul yolunda... İBB, salatanın kilosunu Aydıncık Hali'nden 4 TL'ye satın almış. Buna 50 kuruş da nakliye masrafı biniyor. Salata böylece 4.5 TL oluyor” dedi ve ekledi:
“İBB, çadırda kendi personelini çalıştırdığı için, ürünlere 'işçilik maliyeti' binmiyor. Ancak ilginç olan şu: İBB, Aydıncık'tan 4.5 TL'ye mal ettiği salatayı, tezgahta 4 TL'ye satıyor. Ve böylece kilo başına 50 kuruş zarar ediyor. Dün İstanbul'a 18 TIR sebze meyve aracı geldi. Bu 360 ton sebze meyvenin İstanbul’a geldiğini gösteriyor” dedi ve ekledi:
“Demek ki; İBB dün her ürünün kilosunu ortalama 500 kuruş zararla sattı. 360 ton sebze meyvenin kilo başına 500 kuruş zararla satılması ortaya çok ciddi bir maliyet çıkarıyor. Bu zararı kim nasıl ve nereden karşılayacak?
“İBB, aldığı fiyata mal satarak, hergün ortalama 200 BİN TL zarar edecek. Sadece iki günde yaklaşık 400 BİN TL'lik bir zarar var şu an... Seçim öncesi popülizm uğruna, kamunun kaynakları adeta yağmalanıyor. Bu tablonun Ankara, İzmir, Bursa ve Denizli'de yaşandığını da unutmayın.
“Üretimi yok eden, tarımı bitiren AKP, suçu komisyonculara yıkmaya çalışıyor. Bugün İstanbul Bayrampaşa Hali esnafına bu yüzden ceza yağdırdılar. Hal esnafının 'yerinden' 4 TL'ye aldığı salatayı 4 TL'den daha düşük bir fiyata satmasını istediler. Fiyat düşürmeyene ceza yazdılar."
Fatih Terim ile kebapçı Selahattin Aydoğdu arasındaki davada Aydoğdu’ya 1 yıl 8 ay hapis
İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da, teknik direktör Fatih Terim ile iş insanı Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan kavgayla ilgili davada karar verildi. Duruşmalarda pişmanlık duymaması dolayısıyla cezası ertelenmedi.
Mahkeme heyeti, Aydoğdu'ya 'basit tehdit' ve 'tehdit' suçlarından 7 ay, 'kişisel verileri ele geçirip basın yoluyla yaymak' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Alaçatı'da 15 Temmuz 2017'de, o dönem Türkiye Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Yüzevler Kebapçısı'nın sahibi Selahattin Aydoğdu kavga etmişti.
Kavgadan sonra Aydoğdu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak Terim'in mekanını basıp, kaçtığını ileri sürdü.
Çeşme 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Selahattin Aydoğdu ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada mağdur olduğunu savunan Aydoğdu, "Bana karşı işlenen 'iş yerinin dokunulmazlığı ihlali'ne ilişkin dava açılmamıştır. Ben buna itiraz ediyorum. Bana karşı işlenen suçtan dava açılmamıştır. Ancak 4'üncü kez duruşmaya gelerek mağdur olmuş durumdayım. Basın mensuplarına verdiğim tüm beyanların arkasındayım" dedi. Fatih Terim'in avukatı ise 'iş yerinin dokunulmazlığı ihlali' ile ilgili suçun bu dosyayla alakalı olmadığını savundu.
Fakat mahkeme Aydoğdu'yu haksız buldu.
Sosyal medyada tacizi ifşa eden kadınlar: Neler yaşadılar, neden bu yolu seçtiler?
20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın Tarsus'ta tecavüz girişiminin ardından vahşice öldürülmesinin üzerinden 4 yıl geçti. Türkiye bu toplumsal travma sonrası kadına yönelik cinsel taciz ve şiddeti daha fazla konuşur oldu.
BBC Türkçe'den Öykü Altuntaş, yaşadıkları tacizi duyurmak için sosyal medyayı kullanan kadınları inceledi:
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da 2 ton esrar yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'daki polislerimiz sabah 2 ton esrar yakaladı. Bursa'da 4 bin polisle operasyon yapıldı. Orada da 200 tane torbacı kıskıvrak yakalandı" dedi.
AKP'nin Kalecik ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Soylu, şöyle konuştu:
"Bizim İstanbul'daki polislerimiz bir işi daha yaptılar. Sabahleyin 2 ton esrar yakaladılar. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük eroin yakalanması olmuştu. Bunu nereden kaçırıyorlardı biliyor musunuz? Öğrenci servislerinin, ambulansların içinde.
“Ama bizimkiler anladılar, kıskıvrak yakaladılar. Bir zehir tacirine daha darbeyi indirdiler. Sabahleyin Bursa'da 4 bin polisle operasyon yapıldı. Orada da 200 tane o torbacılar var ya onları kıskıvrak yakaladılar. Onlara gereğini yerine getirdiler. Gece gündüz, sabah akşam ülkemizin güvenliği için, huzuru için,asayişi için, milletimizin birliği, beraberliği için hep birlikte mücadele ortaya koyuyoruz" dedi.
İstanbul, dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşanan kentler listesinde 2. sıraya yükseldi
Dünyada en çok trafik sıkışıklığı olan kentler listesinde İstanbul, Kolombiya'nın başkenti Bogota'yı geride bırakarak da ikinci sıraya yükseldi.
Ulaştırma analizleri konusunda uzman olan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi INRIX'in raporuna göre, geçen yıl İstanbul'da bir şoför yılda ortalama 6,5 gününü trafikte bekleyerek geçirdi.
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İstanbul Küçükçekmece’de yıkılma riski olan bina boşaltıldı
İstanbul Küçükçekmece’de bulunan 5 katlı bina dün akşam saatlerinde yıkılma riski bulunduğu gerekçesiyle boşaltıldı.
DHA'nın haberine göre apartman sakinlerinden birinin polise haber vermesiyle binaya gelen belediye görevlileri binanın boşaltılması kararı aldı. Bina sakinleri gün içerisinde inceleme yapan ekiplerden gelecek haberle binada bulunan eşyalarını almayı bekliyor.
DHA’nın 1997 yılında yapıldığını belirttiği binanın çevresinde ekipler önlem alırken, binanın kapısı da belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Binanın ne zaman yıkılacağı kararı belediye ekiplerinin yapacağı incelemeler sonucunda belli olacak.
Ajansa konuşan bina sakini Mürvet Yıldırım, "Biz şu an eşyalarımızı alma derdindeyiz. Kiralık ev de bulamadık. Bekliyoruz. Bize gelip birisi bir şeyler söyleyecek diye. Eşyanızı alabilirsiniz, diyecek. Şu an bekliyoruz. Ne olacağı belli değil.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki sıkıntıları görmezden gelmiyoruz
Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan partisinin Kastamonu’daki mitinginde “Baktılar kurla faizle olmuyor, bu defa ülkemizi soğan, patates, biber, patlıcan, salatalık üzerinden ters köşe yapmaya çalışıyorlar. Aldığımız tedbirlerle bu hamleyi de boşa çıkardık” dedi.
“Gıdada teröre estirenlere gereken dersi veriyoruz, vereceğiz. Bunlar terör estirdiler terör” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
“Bütün bunları söylerken, ekonomideki sıkıntıları görmezden gelmiyoruz. Çiftçimizin, emeklilerimizin dertlerini biliyoruz. bunların çözümü için her alanda pek çok teşviki, desteği planlıyor ve uyguluyoruz. Asgari ücrete yaptığımız artış bunun bir ifadesidir.
Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu CHP'den istifa etti
Kırklareli Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu, yerel seçimler için yeniden aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Kesimoğlu yaptığı yazılı açıklamada "Son günlerde hem Kırklareli’de hem de yıllarımı verdiğim partim CHP’de yaşanan, kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle partimden istifa ediyorum" dedi.
CHP, 31 Mart 2019 da yapılacak yerel seçimleri için Kırklareli'nde mevcut Başkan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun yerine Tuna Soykan'ı aday gösterdi.
Bu kararın ardından Mehmet Siyam Kesimoğlu aday gösterilmemesini 'kılıç yarası' olarak nitelendirerek, "Bunu ben hak etmiyorum, hele hele Kırklareli halkı hiç hak etmiyor. Ben sizin temsilciniz, sesinizim, onun için genel merkezin aldığı bu kararı tanımıyorum. Kabul etmiyorum, içime sindiremiyorum" demişti.
Kesimoğlu, yaşanan süreç ile ilgili 14 Şubat Perşembe günü, saat 14.00’te makamında basın toplantısı düzenleyecek.