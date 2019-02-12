MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan istifa kararı

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Merkez Hakem Komitesi Başkanı Yusuf Namoğlu, istifa etmeye karar verdiğini açıkladı.

İstifasını Cuma günü vereceğini açıklayan Namoğlu, bunun gerekçesi olarak yarınki hakem atamalarını yapma görevini gösterdi.

TRT Spor canlı yayınında konuşan Namoğlu istifa nedenini ise şöyle açıkladı:

“Çok düşündüm, Türk futboluna daha iyi hizmet etme, daha iyi bir ortam medyana getirmek adına, herhangi bir spekülasyon yapılmasın, geçmişteki görevlerimize de zarar gelmesin diye böyle bir karar vermeyi uygun gördük.”

3 Ağustos 2016’dan beri görevde bulunan Namoğlu, istifasının ardından daha uzun bir açıklama yapacağını da ekledi.

Namoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemindeki uygulamalar nedeniyle eleştiriliyordu.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy bugün “Yusuf Namoğlu gidecek zaten… Yusuf Namoğlu’nun gitmesini bize bağlamasınlar. Ancak bu yetmez. Biz Türk futbolunu çekip çevirebilecek, talimat almayacak insanların peşindeyiz. MHK’nın gitmesi bizi kesmez, Yusuf Namoğlu zaten gidici, 80-90 yıllardaki gibi buna sevinmeyiz, Kuddusi Müftüoğlu’nu bu göreve hazırlıyorlar. Sistemin çıkmazı her kulüpten adam alarak TFF Yönetimi’ni kurmak yanlış” demişti.