Erdoğan: Esnafımızın, zanaatkârımızın ekmeğiyle oynamıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Türkiye Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmada tanzim satış uygulamasına değindi. Erdoğan, "Fırsatçılara karşı yürüttüğümüz mücadeleden en büyük faydayı esnaf görecektir" dedi. Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktardık.
Özet
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tanzim açıklaması: Esnafımızın, zanaatkârımızın ekmeğiyle oynamıyoruz
- Online tanzim satış uygulaması başladı
- 'İDDİA' ihalesinde en iyi teklifi Demirören-Scientific Games ortaklığı verdi.
- Twitter kullanıcıları #DünyaRadyoGünü'nü kutluyor.
Canlı anlatım
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Merkez Hakem Kurulu'nun tüm üyeleri istifasını sundu
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun ardından, yönetim kurulu üyelerinin tamamı da istifa etti.
Namoğlu dün akşam istifa edeceğini duyurmuştu,
DHA'nın haberine göre tüm yönetim kurulu üyeleri bugün son kez görev yapıp 22'nci haftanın hakemlerini açıkladı ve istifalarını sundu.
Namoğlu başkanlığındaki isimler şöyle:Bedri Dölkeleş (Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi), Serdar Tatlı (İcra Kurulu Üyesi), Metin Tokat, Erol Ersoy, Alican Lakot, Murat Ilgaz, Kadir Tozlu, Ahmet Erdoğan.
MHK'nin tüm kurulları ve temsilcilikleri, atanacak yeni başkan sonrası belirlenecek.
Sağlık Bakanı: İlaca zam oranı yüzde 26,4 olarak belirlendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaçlarda zam oranının yüzde 26,4 olarak belirlendiğini açıkladı.
Lucescu AA’ya konuştu: Hâlâ çok gencim
Türkiye A Milli Futbol Takımı’yla sözleşmesi Pazartesi feshedilen Mircea Lucescu, kariyerine devam edeceğini söyledi.
Anadolu Ajansı’na konuşan 73 yaşındaki teknik direktör "Hala çok gencim. Enerjim bu işe fazlasıyla yeter. Avrupa'dan bir takımı çalıştırabilirim ya da farklı bir kıtadan da olabilir. Bunu ilerleyen zamanda hepimiz göreceğiz” dedi.
Lucescu, Milli Takım’ın yaş ortalamasını 29’dan 23,5’e düşürdüğünü, bunun önemli bir adım olduğunu söyledi.
Mircea Lucescu Milli Takım’ın başında 557 gün kalmış, 17 maçta 4 galibiyet ve 6 beraberlik almıştı.
KPSS sorularının sızdırılması davası: Asker eşi 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar hapis cezası
Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları ve 2010 yılında KPSS sorularının sızdırdıkları iddiasıyla asker eşlerinin yargılandığı davada, 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar hapis cezası verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özhaseki ve Yavaş kıyaslaması: Kayseri ile Beypazarı mukayese edilir mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Mamak’taki mitingde katılımcılardan AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’ye oy vermelerini istedi.
“Kayseri’de belediye başkanlığı yapmış Mehmet Özhaseki’yi Ankara adayımız yaptık” diye Erdoğan, Özhaseki ile karşısındaki CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın tecrübelerini şöyle karşılaştırdı:
“Karşısında kim var, daha önce de seçime girmiş, kaybetmiş. Ondan önce Beypazarı’nı yönetmiş.
“Kayseri ile Beypazarı mukayese edilir mi? Biri büyükşehir, diğeri Ankara’mızın kenarındaki bir ilçe.
“Mehmet Özhaseki kardeşim bir yandan ilçe belediyelerimizle elbirliğiyle çalışacak, Ankara’yı 21. yüzyılın başkenti yapacak.”
Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine ödediği tazminatlardan da bahsetti ve Kılıçdaroğlu’a seslendi:
“Her konuşmanda bir açık veriyorsun, daha çok ödeyeceksin.”
AKP Grup Başkanvekili Turan: Yeni askerlik sisteminin Cumhurbaşkanı onayı sonrası Meclis’e gelmesini istiyoruz
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni askerlik sistemine dair çalışmalarda büyük mesafe alındığını söyledi.
Anadolu Ajansı’na konuşan Turan, “Kanun içeriğine ilişkin biraz daha çalışılıp, Cumhurbaşkanımıza sunulup onaylanmasından sonra Meclise gelmesini istiyoruz” dedi ve ekledi:
“Bu, Türkiye'nin geleceğini, güvenliğini etkileyecek, asker sistemini değiştirecek bir çalışma. Başından söylediğimiz bir gerçek var; 'Bedelli ile bizi yormayın.' Bunlar kalıcı olsun diyorduk. Askerliği zayıflatmayan, devletle milletin buluşması noktası olan askerliği ve devletle milletin ilişkisini devam ettiren, çağın şartlarına uygun daha profesyonel askerliğe geçişi sağlayan bir adım olacağını öngörüyoruz. Bence herkesin büyük oranda kabul edeceği bir sistem olacak."
Açlık grevindeki Leyla Güven hastaneye kaldırıldı
98 gündür açlık grevinde olan HDP'li Leyla Güven Diyarbakır'da bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.
Güven'in tıbbi müdahaleyi reddettiği için evine gönderildiği öğrenildi.
Erdoğan'dan tanzim açıklaması: Biz esnafımızın, zanaatkârımızın ekmeğiyle oynamıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuşuyor:
Tanzim satışla ilgili açıklamaları şöyle:
#DünyaRadyoGünü: BBC Türkçe radyosunun son yayını
Bugün 13 Şubat #DünyaRadyoGünü.
'Burası BBC, Londra' anonsu kurumda nesilden nesile miras olarak aktarılan BBC Türkçe Servisi,72 yıl süren radyo yayınlarına 2011'de son vermişti.
İşte 4 yıl önce Arşiv Odası programımızda yayınladığımız, BBC Türkçe radyosunun 27 Mayıs 2011 tarihli son programı:
Ulaştırma Bakanı Turhan: Tanzim satışı internete taşıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, sebze ve meyvede tanzim satış uygulamasını internet ortamına taşıyacaklarını duyurdu:
Duyurunun ardından internet sitesine erişimde sıkıntılar yaşandı.
Tanzim satış başladı: 9 soruda bilmeniz gerekenler
Akşener'den 'tanzim' tepkisi: Devlet otomobil fiyatları daha da katlanınca oto galeri mi açacak?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tanzim satış uygulamasına tepki gösterdi.
Akşener, daha önce de Sakarya'da Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesini eleştirmişti.
İstanbul- Bahçelievler'de tahliye edilen 9 katlı bina yıkılacak
Bahçelievler'de riskli olduğu gerekçesiyle bir binanın sakinleri tahliye edildi. 9 katlı binanın yıkılacağı belirtildi.
Kartal'da bir hafta önce 8 katlı bir binanın çökmesi sonucu 21 kişi yaşamını yitirmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçak yapılara ve kullanılan malzemelerin yetersizliğine dikkat çekmiş, sosyal medyada da konuyla ilgili tepkiler yer almıştı. Olayın ardından kentte farklı ilçelerde peş peşe yıkım ya da tahliye haberleri gündeme yansıdı.
DHA ise, Kartal'da çöken binanın tamamen yıkıldığını ve molozların kaldırıldığını aktardı, şu fotoğrafları geçti:
Gülen yapılanması operasyonu: Özel ve kamu iktisadi işletmesi çalışanı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara'da Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle özel ve kamu iktisadi işletmelerinde çalışan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
'İDDİA' ihalesi: En düşük teklifi Demirören-Scientific Games ortaklığı verdi
Spor Toto 'İDDİA' ihalesinde en iyi teklifi Demirören-Scientific Games ortaklığının verdiği bildirildi.
Demirören ve Las Vegas Merkezli Scientific Games'in oluşturduğu Şans Girişim OGG toplam hasılat üzerinden %2,1 teklif verirken , Turkcell iştiraki Inteltek ise, %1,4 komisyon alacağına dair teklif sundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'in ihaleye girmesi, "Kazanırsa istifa edecek mi?" sorusunu gündeme getirmişti.
Nihai kararı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı verecek ve kamuoyuna duyuracak.
Darbe girişimi soruşturması: Eski futbolcu Uğur Tütüneker beraat etti
15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan eski futbolcu Uğur Tütüneker beraat etti.
Darbe girişimi sonrası Galatasaray'ın eski futbolcusu Tütüneker ile Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz hakkında Gülen yapılanmasının 'futbol ayağına' yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Mahkeme bugünkü duruşmada Demiriz ve hakkında yakalama kararı bulunan Arif Erdem hakkındaki dosyayı ayırırken, savcı İsmail Demiriz’in örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını istedi.
Hayatını kaybeden Ozan Arif (Arif Şirin) Twitter'da anılıyor
Ülkücü camianın tanınmış ismi Ozan Arif (Arif Şirin) yaşamını yitirdi. Arif, gırtlak kanseri tedavisi görüyordu.
Twitter'da MHP ve İYİ Partili bazı siyasetçiler de paylaşımlarıyla Arif'i andı.
Arif, bir şiirinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmış, para cezasına çarptırılmıştı.
Çin'den Türkiye'deki vatandaşlarına seyahat uyarısı
Ankara'daki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Türkiye'deki vatandaşları için seyahat uyarısı yayımladı.
Uyarıda, Çin vatandaşlarına güvenlik konusunda temkinli davranmaları çağrısında bulunuldu.
Dışişleri Bakanlığı Uygur Türklerinin tanınan halk ozanı Abdurrehim Heyit'in Çin'de bir hapishanede hayatını kaybettiğini öğrendiklerini belirtmiş, Çin'e Uygur Türklerinin "temel insan haklarına saygı gösterilmesi ve toplama kamplarının kapatılması" çağrısında bulunmuştu.
Çin ise Heyit'in yaşadığının 'kanıtı' olarak bir video yayınlamış, Türkiye'nin iddialarını gerçekdışı olarak nitelendirmişti.
Post update
Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
Tanzim satış, yine gündemin öne çıkan başlıklarından.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için başlatılan tanzim satış, bazı marketlerde de uygulanmaya başladı.
Market satışlarına 3 kilo sınırı getirildi.