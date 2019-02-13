Erdoğan: Esnafımızın, zanaatkârımızın ekmeğiyle oynamıyoruz

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Türkiye A Milli Futbol Takımı’yla sözleşmesi Pazartesi feshedilen Mircea Lucescu, kariyerine devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı’na konuşan 73 yaşındaki teknik direktör "Hala çok gencim. Enerjim bu işe fazlasıyla yeter. Avrupa'dan bir takımı çalıştırabilirim ya da farklı bir kıtadan da olabilir. Bunu ilerleyen zamanda hepimiz göreceğiz” dedi.

Lucescu, Milli Takım’ın yaş ortalamasını 29’dan 23,5’e düşürdüğünü, bunun önemli bir adım olduğunu söyledi.

Mircea Lucescu Milli Takım’ın başında 557 gün kalmış, 17 maçta 4 galibiyet ve 6 beraberlik almıştı.