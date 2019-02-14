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Adana'da PKK operasyonu: 24 gözaltı

Adana'da sabaha karşı 38 adrese yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

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Özet

  1. Adana'da PKK operasyonu: 24 gözaltı

Canlı anlatım

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  1. Adana'da PKK operasyonu: 24 gözaltı

    Adana’da sabaha karşı 38 adrese yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

    Anadolu Ajansı’na göre şüpheliler, Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirilmesinin yıl dönümü olan 15 Şubat’ta eylem yapmayı planlıyordu.

    Adana'da PKK operasyonu
    Copyright: DHA
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