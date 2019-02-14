Adana’da sabaha karşı 38 adrese\nyapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Anadolu Ajansı’na göre şüpheliler,\nAbdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirilmesinin yıl dönümü olan 15 Şubat’ta\neylem yapmayı planlıyordu.
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Adana'da PKK operasyonu: 24 gözaltı
Adana’da sabaha karşı 38 adrese yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı’na göre şüpheliler, Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye’ye getirilmesinin yıl dönümü olan 15 Şubat’ta eylem yapmayı planlıyordu.