Kasım'da işsizlik yüzde 12,3'e yükseldi

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Türkiye genelinde 15 ve üzeri yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 kişi oldu.

İşsizlik oranı 2 puanlık artış ile artarak yüzde 12,3 seviyesinde gerçekleşti.

Bu oran, son 22 ayın en yüksek işsizlik oranı.

Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile yüzde 14,3 olarak tahmin edildi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,3 puanlık artış ile yüzde 23,6 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 28 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 azalış ile yüzde 46,5 oldu.

İşgücüne katılma oranı ise yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı Ekim ayında yüzde 11,6 ile Mart 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.