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YÖK: Suriyeliler'e sınavsız üniversite iddiaları asılsız - Türkiye'de bugün
Özet
- AKP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım'ın bugün TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmesi bekleniyor.
- YÖK: Suriyeliler'e sınavsız üniversite iddiaları asılsız.
- İstanbul'da haftasonu karla karışık yağmur bekleniyor.
Canlı anlatım
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İstanbul'da haftasonu karla karışık yağmur yağacak
İstanbul'da haftasonu havanın soğuyacağı ve karla karışık yağmur beklendiği duyuruldu.
Meteroloji Bölge Müdürlüğü'nün haftalık değerlendirme raporuna göre; hava sıcaklığı perşembe gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek.
Perşembe günü Marmara bölgesinde hava soğuyacak, İstanbul'da yağmur görülecek.
Kentte havanın soğumasıyla birlikte cumartesi ve pazar günü karla karışık yağımur görülecek. Yüksek kesimlerde kar ihtimali olduğu da belirtildi.
YÖK: Suriyeliler'e sınavsız üniversite iddiaları yalan
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden Türkiye'de istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklamasının olmadığı, bundan sonra da olmasının mümkün olmayacağını belirtti.
Kurumdany yapılan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya hesaplarından, "YÖK'ün, Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava tabi tutulmadan Türkiye'de istedikleri üniversiteye girebilecekleri şeklinde bir açıklama yaptığı" yönünde, tamamen gerçek dışı bilgiler içeren ve vatandaşları maksatlı bir şekilde yanıltmaya yönelik paylaşımlarda bulunulduğu aktarıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu paylaşımlar mevcut durumu yansıtmamakta olup, YÖK'ün Suriyeli mültecilerin hiçbir sınava girmeden ülkemizde istedikleri üniversiteye girebileceklerine dair bir açıklaması olmamıştır, bundan sonra da olması mümkün değildir. Bu tür siyasi maksatlı, gerçeği yansıtmayan haber veya sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesini, YÖK’ün sadece resmi kanalları vasıtasıyla yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını önemle rica ederiz."
4 bin 421 vergi mükellefine "Gel satışı izah et" daveti yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, satılan konutların tapudaki satış kaydı ile alınan banka kredilerini karşılaştırıp satış bedelini düşük gösteren mükellefleri vergi dairelerine çağırdı.
Hürriyet'in haberine göre 2018 yılında 4 bin 421 mükellefe ‘Gel aradaki farkı izah et’ diyen Maliye Bakanlığı'nın görüşmeleri sonrasında devletin kasasına toplamda 6,8 milyon lira girdi.
Maliye Bakanlığı, vergi kaybının olduğuna ilişkin emare bulduğu zamanlarda izaha davet ile mükelleflerle, “gel izah et” diyor.
Örneğin bir konutun değerini tapu değeri ile banka kredisi üzerinden karşılaştırılıyor.
Vergi kaybı yoksa mükellefler hakkında vergi incelemesi yapılmıyor.
Vergi kaybı tespit edilmişse belirli şartlar altında indirimli ceza uygulanarak mükellefler daha ağır müeyyidelerden korunuyor.
Kimlerin izaha davet edilebileceği de yine tebliğde tek tek sıralandı.
Örneğin gayrimenkul alım/satım işlemlerine ilişkin olarak, tapu daireleri, banka ve benzeri finans kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgilerin karşılaştırılması sonucunda, alım/satım bedelinin eksik beyan edilmiş olabileceğine dair haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet ediliyor.
Yıldırım bugün istifa edecek, yeni TBBM Başkanı seçim süreci başlayacak
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevini bugün bırakacağını açıklamıştı.
Yıldırım bugün istifasını verdikten sonra bir veda yemeği düzenleyecek. Ardından da Meclis'te başkanlık seçimi süreci başlayacak.
Yıldırım'ın istifa kararının Salı günü Genel Kurul'da okunmasıyla Meclis Başkanlığı seçim takvimi de resmen işlemeye başlayacak.
23 Şubat'a kadar, siyasi partilerin Meclis Başkanı adaylarını netleştirmesi gerekiyor.
Meclis’in yeni başkan adayları arasında kulislerde, AKParti Grup Başkanı Naci Bostancı, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop’un isimleri geçiyor.
MHP lideriDevlet Bahçeli, daha önce aday çıkamayacaklarını ve AKP'nin adayını destekleyecelerini açıklamıştı.
Meclis başkanlığı seçiminde,CHP'nin adayı olarak Grup Başkanvekili Engin Altay'ın adı geçiyor.
İYİ Parti'nin Uşak milletvekili Durmuş Yılmaz'ı,HDP’nin ise, Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş ya da Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ı aday göstereceği konuşuluyor.
Meclis başkanlığı seçiminin 24 Şubat Pazar günü yapılması bekleniyor.
Meclis başkanı seçilebilmek için ilk iki turda adayların 400 oy alması gerekiyor.
İlk iki turda herhangi bir adayın seçilmesi mümkün gözükmüyor.
Üçüncü turda 301 oy alan adayın, Meclis'in yeni başkanı olması bekleniyor.