Binali Yıldırım meclis başkanlığını Celal Adan'a devretti

MHP İstanbul milletvekili Celal Adan, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini bitirdi.

Bundan önce üç dönem daha milletvekilliği yaptı. Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonu Üyeliği yaptı.

TBMM başkanvekili olarak görev yapıyordu.

Quote Message: TBMM Başkanlığından dün itibari ile çekildim. Görevi bugün Celal Adan'a devrediyorum. Gönlüm rahat. from Binali Yıldırım TBMM Başkanlığından dün itibari ile çekildim. Görevi bugün Celal Adan'a devrediyorum. Gönlüm rahat. Binali Yıldırım