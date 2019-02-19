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Binali Yıldırım meclis başkanlığını Celal Adan'a devretti
Binali Yıldırım meclis başkanlığını Celal Adan'a devretti. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Binali Yıldırım meclis başkanlığını Celal Adan'a devretti
Binali Yıldırım meclis başkanlığını Celal Adan'a devretti. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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Binali Yıldırım meclis başkanlığını Celal Adan'a devretti
MHP İstanbul milletvekili Celal Adan, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini bitirdi.
Bundan önce üç dönem daha milletvekilliği yaptı. Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonu Üyeliği yaptı.
TBMM başkanvekili olarak görev yapıyordu.