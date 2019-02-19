Canlı

Binali Yıldırım meclis başkanlığını Celal Adan'a devretti

Binali Yıldırım meclis başkanlığını Celal Adan'a devretti. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Binali Yıldırım meclis başkanlığını Celal Adan'a devretti

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Binali Yıldırım meclis başkanlığını Celal Adan'a devretti

    MHP İstanbul milletvekili Celal Adan, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini bitirdi.

    Bundan önce üç dönem daha milletvekilliği yaptı. Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonu Üyeliği yaptı.

    TBMM başkanvekili olarak görev yapıyordu.

    Quote Message: TBMM Başkanlığından dün itibari ile çekildim. Görevi bugün Celal Adan'a devrediyorum. Gönlüm rahat. from Binali Yıldırım
    Binali Yıldırım
    Binali Yıldırım
    Copyright: Getty Images
Yukarı dön