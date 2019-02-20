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İstanbul'da yoğun sis, hava, kara ve deniz trafiğini etkiliyor
Yoğun sis nedeniyle, deniz ulaşımında bazı seferlerde aksaklıklar yaşanıyor. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da seferler ancak gecikmelerle yapılabiliyor. Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Yoğun sis, İstanbul'da hava, kara ve deniz trafiğini etkiledi. Deniz ve hava ulaşımında iptaller yaşandı.
Canlı anlatım
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İYİ Parti Mersin adayı Burhanettin Kocamaz 'dahili operasyon' ile ilgili konuştu
MHP'den istifa ederek, İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Burhanettin Kocamaz, il yönetiminin başvuruyu "geciktirmesi" nedeniyle aday olamadı.
İYİ Parti yönetimi, "dahili bir operasyon" olarak tanımladığı durum sonrası Mersin il yönetimini görevden aldı.
Gelişme ile ilgili Burhanettin Kocamaz da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Kocamaz açıklamasında, "Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin’i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz." dedi.
İYİ Parti Genel Merkezi'nden gelişmeye ilişkin yapılan açıklamada, parti kurulduğundan bu yana çeşitli engeller ve oyunlarla karşılaştığı belirtilerek, il yönetimi tarafından Belediye Başkanı Kocamaz'ın başvuru evrakının, bilinçli olarak aday listelerinin teslim saati olan 17.00'den sonra İl Seçim Kurulu'na teslim edildiği vurgulandı.
Gecikmenin 15 dakika civarında olduğu ve memurların, başvuruyu tutanak tutarak teslim aldığı açıklandı.
İYİ Parti ise il yönetiminin bu tavrını bir "dahili" operasyon olarak nitelendiriyor:
İstanbul'da yoğun sis nedeniyle hava ve deniz ulaşımda iptaller yaşanıyor
İstanbul'da yoğun sis nedeniyle hava, deniz ve kara trafiğinde aksamalar yaşanıyor.
Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferleri haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edildi.
Yoğun sis nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda uçak seferleri de gecikmeli olarak yapılıyor.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sis nedeniyle aksayan seferlere ilişkin, "Saat 10:00 lokal itibariyle görüş mesafesinin normale döneceği beklenmektedir" dedi.
AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım da Adalar'daki programını yoğun sis nedeniyle iptal olan sefer nedeniyle gerçekleştiremedi.
Gece saatlerinde Boğaz üzerine çökmeye başlayan sis bulutu Anadolu Ajansı fotoğrafçısı Şebnem Coşkun tarafından görüntülendi