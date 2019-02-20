İstanbul'da yoğun sis, hava, kara ve deniz trafiğini etkiliyor

MHP'den istifa ederek, İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Burhanettin Kocamaz, il yönetiminin başvuruyu "geciktirmesi" nedeniyle aday olamadı.

İYİ Parti yönetimi, "dahili bir operasyon" olarak tanımladığı durum sonrası Mersin il yönetimini görevden aldı.

Gelişme ile ilgili Burhanettin Kocamaz da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kocamaz açıklamasında, "Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin’i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz." dedi.

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İYİ Parti Genel Merkezi'nden gelişmeye ilişkin yapılan açıklamada, parti kurulduğundan bu yana çeşitli engeller ve oyunlarla karşılaştığı belirtilerek, il yönetimi tarafından Belediye Başkanı Kocamaz'ın başvuru evrakının, bilinçli olarak aday listelerinin teslim saati olan 17.00'den sonra İl Seçim Kurulu'na teslim edildiği vurgulandı.

Gecikmenin 15 dakika civarında olduğu ve memurların, başvuruyu tutanak tutarak teslim aldığı açıklandı.

İYİ Parti ise il yönetiminin bu tavrını bir "dahili" operasyon olarak nitelendiriyor: