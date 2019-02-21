Depremin ardından Ayvacık'ta okullar tatil edildi - Türkiye'de Bugün

Getty Images Copyright: Getty Images

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilerek Genel Kurul'a sevk edilen 2018 Türkiye Raporu Taslağı'na tepki göstererek "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Türkiye raportörü Kati Piri'nin kaleme aldığı ve 'Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması' önerisinin bulunduğu rapor dün AP Dış İlişkiler Komitesi'nce onaylanmıştı.

Aksoy'un yaptığı yazılı açıklamada "Hukuki bağlayıcılığı olmayan, tavsiye kararı niteliğindeki taslak raporda, ülkemizin AB’ye katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunulması kesinlikle kabul edilemez. Raporda yer alan asılsız iddialar ise, AP’nin ülkemize karşı taraflı ve önyargılı tutumunun yeni bir göstergesidir" ifadesi kullanıldı.

"Sözkonusu taslak rapora ve tutarsız yaklaşımlarla verildiği anlaşılan değişiklik önergelerine ilişkin olarak gerekli girişimlerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz" denilen açıklamada, AP üyelerine "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte yaşanan gelişmeleri ve mevcut reform sürecinin" anlatıldığı belirtildi.

Açıklamada Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde ve bu yolda reform çalışmalarını sürdürme konusunda kararlı olduğuna da vurgu yapıldı.

Piri: Başkanlık sistemi otoktratik bir yönetim

Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması önerisi, AP Dış İlişkiler Komitesi'nde 7'ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 üye de çekimser kaldı.

AP Türkiye Raportörü Hollandalı parlamenter Piri, raporunda, Türkiye'deki başkanlık sistemini 'açıkça otokratik' bir yönetim olarak tanımladı.

Piri, gazeteciler, politikacılar ve insan hakları savunucuları da dahil olmak üzere 50 binden fazla Türk vatandaşının tutuklandığına dikkati çekti.