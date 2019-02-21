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Depremin ardından Ayvacık'ta okullar tatil edildi - Türkiye'de Bugün
Özet
- Dün akşam Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Dışişleri Bakanlığı: AP'nin taslak Türkiye raporu kabul edilemez
- İstanbul Boğazı'nda 3 gündür etkili olan sis nedeniyle, yüzlerce gemi geçiş için bekliyor.
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İstanbul Boğazı sis altında, yüzlerce gemi geçiş için bekliyor
İstanbul Boğazı'nda 3 gündür etkili olan sis nedeniyle yüzlerce gemi, Karadeniz ve Marmara'da bekliyor.
Sis transit gemi geçişlerinde ciddi aksamalara neden oldu. Boğaz'ın kapatılmasıyla Kuzey ve Güney girişinde yüzlerce gemi geçiş için beklemek zorunda kaldı.
Demirören Haber Ajansı (DHA) uzun süreli beklemelerin küçük ölçekli gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluşturduğunu belirtti.
Gemi şirketleri de taahhüt ettikleri sürede mevcut yüklerini götüremedikleri için de yüzbinlerce dolar zarar ediyor.
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında da İstanbul Boğaz'ında 5 gün süren sis nedeniyle Boğaz, 70 saatten fazla transit gemi geçişlerine kapatılmış, 351 gemi uzun süre beklemek zorunda kalmıştı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu raporuna tepki: Taraflı ve önyargılı
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilerek Genel Kurul'a sevk edilen 2018 Türkiye Raporu Taslağı'na tepki göstererek "kabul edilemez" olduğunu belirtti.
Türkiye raportörü Kati Piri'nin kaleme aldığı ve 'Avrupa Birliği'nin Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması' önerisinin bulunduğu rapor dün AP Dış İlişkiler Komitesi'nce onaylanmıştı.
Aksoy'un yaptığı yazılı açıklamada "Hukuki bağlayıcılığı olmayan, tavsiye kararı niteliğindeki taslak raporda, ülkemizin AB’ye katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunulması kesinlikle kabul edilemez. Raporda yer alan asılsız iddialar ise, AP’nin ülkemize karşı taraflı ve önyargılı tutumunun yeni bir göstergesidir" ifadesi kullanıldı.
"Sözkonusu taslak rapora ve tutarsız yaklaşımlarla verildiği anlaşılan değişiklik önergelerine ilişkin olarak gerekli girişimlerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz" denilen açıklamada, AP üyelerine "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte yaşanan gelişmeleri ve mevcut reform sürecinin" anlatıldığı belirtildi.
Açıklamada Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde ve bu yolda reform çalışmalarını sürdürme konusunda kararlı olduğuna da vurgu yapıldı.
Piri: Başkanlık sistemi otoktratik bir yönetim
Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması önerisi, AP Dış İlişkiler Komitesi'nde 7'ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 üye de çekimser kaldı.
AP Türkiye Raportörü Hollandalı parlamenter Piri, raporunda, Türkiye'deki başkanlık sistemini 'açıkça otokratik' bir yönetim olarak tanımladı.
Piri, gazeteciler, politikacılar ve insan hakları savunucuları da dahil olmak üzere 50 binden fazla Türk vatandaşının tutuklandığına dikkati çekti.
Ayvacık'ta 5.0 büyüklüğünde deprem: 90 binada hasar oluştu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün akşam 21.23'te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede bugün ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi.
Türkiye'nin batısındaki birçok yerde hissedilen deprem nedeniyle 57 konut, 25 boş bina, 5 ahır, 2 cami ve 1 okul olmak üzere toplam 90 binada hasar oluştu.
5,95 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, çok derin olmaması nedeniyle büyük sarsıntı yarattı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de büyüklüğünü 5.0 olarak belirlediği depremin merkez üssünü, ilçeye bağlı Tartışık köyü olarak açıkladı.
Depremde ölen ya da yaralanan olmazken, 21 kişinin korku ve panik nedeniyle hastanelere başvurduğu açıklandı. Bu depremin ardından bölgede en büyüğü 3.6 olan 50'den fazla deprem meydana geldi.
Depremin ardından yetkililerin uyarısı doğrultusunda Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köylerinde vatandaşlar, geceyi sokakta geçirdi.
Deprem, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi.