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AKP'nin Meclis Başkan adayı Mustafa Şentop oldu
AKP'nin Meclis Başkan adayı Mustafa Şentop oldu. 24 Haziran seçimlerinde Tekirdağ milletvekili olarak seçilen Şentop, TBMM'de başkanvekilliği görevindeydi.
Özet
- 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi
- AKP'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop oldu
Canlı anlatım
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295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ/PDY soruşturması' kapsamında 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Haklarında gözaltı kararı verilen askerlerden 147'si Kara Kuvvetleri, 27'si Hava Kuvvetleri, 91'i Deniz Kuvvetleri, 22'si Jandarma Genel Komutanlığı, 8'i Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevliydi.
2'si albay, 1'i yarbay, 8'i binbaşı, 10'u yüzbaşı, 73'ü üsteğmen, 8'i teğmen, 185'i astsubay, 8'i çavuş rütbesinde bulunan şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemlerini İstanbul Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Suçları'yla Mücadele Şube Müdürlükleri yürütüyor.
Mustafa Şentop AKP'nin TBMM Başkan adayı oldu
Binali Yıldırım'ın istifasından sonra AKP'nin TBMM Başkan adayı Tekirdağ milletvekili olan Mustafa Şentop oldu. Şentop, TBMM Başkanvekili olarak görev alıyordu.
Mustafa Şentop, 2012-2015 yılları arasında AKP Genel Başkanlık Yardımcılığı yaptı.
Mustafa Şentop kimdir?
1968'de Tekirdağ doğumlu olan Şentop İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.
1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu.
Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı.
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. TBMM Başkanvekilidir.