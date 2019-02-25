Gülen yapılanmasına operasyon: Kara Kuvvetleri'nde 67'si muvazzaf 100 asker hakkında gözaltı kararı

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AKP'den kopanlardan oluşan yeni bir parti kurulacağı söylentileri sonrası, merkez sağda kendini konumlandıran #YeniBirParti isimli oluşumun internet sitesi yayıma başladı.

Sitede kurucu kadro ya da parti ismine yer verilmedi ancak AKP'nin 16 yıllık iktidarında "birçok ilk yaşandığı gibi doğrularla yanlışların birbirine girdiği" ve güç odakları arasındaki "hesaplaşmalar" sonucu "adalet, demokrasi ve ekonomide düşüşe yeniden geçildiği" eleştirisi getirildi.

'Biz Kimiz?' başlıklı bölümde ise şu ifadeler yer aldı:

Quote Message: Kendisini merkez sağda konumlandıran ve dört eğilimi bir araya getirecek olan partimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Kurucu kadromuz ve partimizin ismi, politika ve vaatlerimizin kadromuzun gölgesinde kalmaması için stratejik bir tercih olarak uygun göreceğimiz tarihe kadar açıklanmayacaktır." Kendisini merkez sağda konumlandıran ve dört eğilimi bir araya getirecek olan partimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Kurucu kadromuz ve partimizin ismi, politika ve vaatlerimizin kadromuzun gölgesinde kalmaması için stratejik bir tercih olarak uygun göreceğimiz tarihe kadar açıklanmayacaktır."

Quote Message: Biz; Türkiye’nin tüm renklerini temsil eden ve dört siyasi eğilimi milli menfaatlerimiz temelinde bir araya getiren genç, dinamik ve azimli bir kadroyuz. Biz; vatandaşlarımız arasındaki mevcut siyasi, ideolojik, etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıkları tehdit olarak değil, bilakis büyük bir zenginlik olarak gören demokrat bir kadroyuz." Biz; Türkiye’nin tüm renklerini temsil eden ve dört siyasi eğilimi milli menfaatlerimiz temelinde bir araya getiren genç, dinamik ve azimli bir kadroyuz. Biz; vatandaşlarımız arasındaki mevcut siyasi, ideolojik, etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıkları tehdit olarak değil, bilakis büyük bir zenginlik olarak gören demokrat bir kadroyuz."

AKP'den kopan bir grup partilinin yeni bir parti çatısı altında birleşeceği ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın da bu oluşumun arkasında olduğu söylentileri dolaşıyordu.