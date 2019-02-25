Gülen yapılanmasına operasyon: Kara Kuvvetleri'nde 67'si muvazzaf 100 asker hakkında gözaltı kararı

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Özet

  1. Gülen yapılanmasına operasyon: Kara Kuvvetleri'nde 67'si muvazzaf 100 asker hakkında gözaltı kararı
  2. Adana merkezli operasyonda 12 ilde 15'i muvazzaf 18 asker hakkında gözaltı kararı
  3. #YeniBirParti: Merkez sağda kendisini konumlandıran siyasi oluşum hakkında bilinenler neler?

Canlı anlatım

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  1. Kolin İnşaat, İGA'daki hisselerinin devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu

    İstanbul Havalimanı'nın inşasını da üstlenen İGA İşletmesi A.Ş ortaklarından Kolin İnşaat, İGA'daki yüzde 20'lik hissesini devretmek için Rekabet Kurulu'na başvurdu

    Yapılan açıklamaya göre devir başvurusu Kalyon İnşaat ile Cengiz İnşaat şirketlerinin hisselerini kapsıyor.

  2. Merkez sağda kendisini konumlandıran #YeniBirParti oluşumu hakkında neler biliniyor?

    yenibirparti
    Copyright: yenibirparti.org

    AKP'den kopanlardan oluşan yeni bir parti kurulacağı söylentileri sonrası, merkez sağda kendini konumlandıran #YeniBirParti isimli oluşumun internet sitesi yayıma başladı.

    Sitede kurucu kadro ya da parti ismine yer verilmedi ancak AKP'nin 16 yıllık iktidarında "birçok ilk yaşandığı gibi doğrularla yanlışların birbirine girdiği" ve güç odakları arasındaki "hesaplaşmalar" sonucu "adalet, demokrasi ve ekonomide düşüşe yeniden geçildiği" eleştirisi getirildi.

    'Biz Kimiz?' başlıklı bölümde ise şu ifadeler yer aldı:

    Quote Message: Kendisini merkez sağda konumlandıran ve dört eğilimi bir araya getirecek olan partimizin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Kurucu kadromuz ve partimizin ismi, politika ve vaatlerimizin kadromuzun gölgesinde kalmaması için stratejik bir tercih olarak uygun göreceğimiz tarihe kadar açıklanmayacaktır."
    Quote Message: Biz; Türkiye’nin tüm renklerini temsil eden ve dört siyasi eğilimi milli menfaatlerimiz temelinde bir araya getiren genç, dinamik ve azimli bir kadroyuz. Biz; vatandaşlarımız arasındaki mevcut siyasi, ideolojik, etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıkları tehdit olarak değil, bilakis büyük bir zenginlik olarak gören demokrat bir kadroyuz."

    AKP'den kopan bir grup partilinin yeni bir parti çatısı altında birleşeceği ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın da bu oluşumun arkasında olduğu söylentileri dolaşıyordu.

  3. Kara Kuvvetleri'nde 67'si muvazzaf 100 asker ve bir sivil hakkında gözaltı kararı

    Kara Kuvvetleri Komutanlığından Gülen yapılanmasıyla ilişkilendirilen 67'si muvazzaf 100 asker ve bir sivil hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

  4. Post update

    Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

    15 Temmuz darbe girişimi soruşturmaları kapsamında iki farklı operasyonla güne başladık.

    Kara Kuvvetleri'ne yönelik operasyonda 67'si muvazzaf 100 asker ve bir sivil hakkında, Adana merkezli 12 ilde düzenlenen ayrı bir operasyonda ise, 15'i muvazzaf 18 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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