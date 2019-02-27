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Ekonomik güven endeksi 79,4 oldu
TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Ocak ayında 78,5 iken, Şubat ayında %1,2 oranında artarak 79,4 oldu. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
Özet
- Ekonomik güven endeksi 79,4 oldu
TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Ocak ayında 78,5 iken, Şubat ayında %1,2 oranında artarak 79,4 oldu. Gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Ekonomik güven endeksi 79,4 oldu
Ekonomik güven endeksi ocak ayında 78,5 iken, şubat ayında %1,2 oranında artarak 79,4 oldu.
TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksindeki artış, imalat sanayi ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.