Enflasyon 5 ay sonra ilk kez yüzde 20'nin altına indi, Şubat'ta %19,67 oldu

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Üretici enflasyonu da Şubat'ta geriledi ve altı ay sonra ilk kez yüzde 30 seviyesinin altına inerek yüzde 29,59 oldu.

Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) aylık bazdaki artış yüzde 0,09 ile sınırlı kaldı.

Özellikle enerji fiyatlarıda aylık bazda yaşanan yüzde 7,43'lük gerileme, ÜFE'deki artışın sınırlı kalmasında önemli rol oynadı.