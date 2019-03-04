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Enflasyon 5 ay sonra ilk kez yüzde 20'nin altına indi, Şubat'ta %19,67 oldu
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Özet
- Enflasyon 5 ay sonra ilk kez yüzde 20'nin altına indi, Şubat'ta %19,67 oldu.
- Bursa merkezli Gülen yapılanması operasyonunda 50 gözaltı kararı çıkarıldı.
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Üretici enflasyonu da Şubat'ta geriledi ve altı ay sonra ilk kez yüzde 30 seviyesinin altına inerek yüzde 29,59 oldu.
Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) aylık bazdaki artış yüzde 0,09 ile sınırlı kaldı.
Özellikle enerji fiyatlarıda aylık bazda yaşanan yüzde 7,43'lük gerileme, ÜFE'deki artışın sınırlı kalmasında önemli rol oynadı.
Gıda enflasyonu %29,25 oldu
Şubat enflasyon verisine harcama grupları bazında bakıldığında yıllık bazda en hızlı artış %29,25 ile gıdada gerçekleşti.
Gıdada aylık bazdaki artış ise yüzde 0,90 ile sınırlı kaldı.
Ev eşyası ile eğlence ve kültür fiyatları da yıllık bazda yüzde 20'inin üzerinde artış gösterdi.
Son dakikaEnflasyon Şubat'ta %19,67 oldu
TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon Şubat ayında yıllık bazda yüzde 19,67 olarak gerçekleşti.
Reuters haber ajansının anketinde beklenti enflasyonun %19,90 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.
Bursa merkezli Gülen yapılanması operasyonu: 50 kişi hakkında yakalama kararı var
Bursa'da yürütülen Gülen yapılanması operasyonları kapsamında 50 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı açıklandı.
Öte yandan, Cumhuriyet gazetesi Türkiye genelinde Gülen yapılanması üyeliği iddiasıyla hakkında işlem yapılanların sayısının 500 bini aştığını yazdı. Gazete hâlâ 260 bin kişinin soruşturmasının sürdüğünü aktarıyor. Cezaevlerinde ise Gülen yapılanması üyeliği suçlamasıyla 31 bin kişinin bulunduğu belirtiliyor.