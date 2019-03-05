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Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ‘FETÖ’ operasyonu: 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenlerin 19'u aktif görevde. Gün boyu gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Gülen yapılanması operasyonu
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Milli Savunma Bakanlığı: YPG’nin Afrin’e yönelik taciz ateşine karşıllık verildi
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Afrin’in doğusunda, Suriye rejimi güçleri ve Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) kontrol ettiği Tel Rıfat bölgesinden Afrin’de bulunan Türk askerine taciz ateşi açıldığını, bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini belirtti.
Ankara, PKK’nın Suriye’deki kolu olduğu gerekçesiyle YPG’yi ‘terör örgütü’ olarak kabul ediyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ‘FETÖ’ operasyonu: 30 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gülen yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 19'u aktif görevde.