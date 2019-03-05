Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ‘FETÖ’ operasyonu: 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Afrin’in doğusunda, Suriye rejimi güçleri ve Halk Savunma Birlikleri’nin (YPG) kontrol ettiği Tel Rıfat bölgesinden Afrin’de bulunan Türk askerine taciz ateşi açıldığını, bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiğini belirtti.

Ankara, PKK’nın Suriye’deki kolu olduğu gerekçesiyle YPG’yi ‘terör örgütü’ olarak kabul ediyor.