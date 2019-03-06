Ankara'da 3500 polisle uyuşturucu operasyonu

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, çocukları tacizden koruma amacıyla kurulan bir derneğin başkanı Erhan N., 8 yaşındaki oğlunu istismar etme suçundan tutuklandı ve hakkında dava açıldı.

Haberde, babanın suçlamaları kabul etmediği, iddianamedeki çocuğun beyanlarının ise tereddütte yer bırakmadığı ve cinsel istismar suçu oluşturduğu belirtildi.

İddianameye göre 11 Şubat günü Erhan N’nin eski eşi, çocuğunun annesi, oğluna sürekli cep telefonuyla oynaması üzerine uyarıda bulundu. Çocuk ise “Madem zararlı babam neden bana öyle şeyler izlettiriyor” dedi ve babasının kendisine ‘çıplak kadın ve erkeklerin olduğu videoları izlettiğini’ ve ‘özel bölgelerine dokunduğunu’ söyledi.

Anne, çocuğuyla yaptığı görüşmenin ardından 14 Şubat’ta karakola giderek şikâyette bulundu. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 26 Şubat günü tutuklanan Erhan N. ise ifadesinde suçlamaları reddetti, çocuğuna cinsel içerikli video izletmediğini ve çocuğun özel bölgelerine dokunmadığını savundu.

Hürriyet’in haberine göre Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 27 Şubat tarihli iddianamede şu değerlendirme yapıldı: “Mağdurun aşamalardaki istikrarlı, samimi, ısrarlı ve herhangi bir tereddütte mahal bırakmayan beyanları, mağdurun şüpheliye iftira atması için ortada geçerli bir sebep bulunmayışı nazara alındığında, şüphelinin kişisel ilişki tesisi sırasında oğlu olan mağdura evinde müstehcen içerikli görüntülerin yer aldığı videoyu izletmek, ardından müstehcenlik ve çocuğun cinsel istismarı suçlarını oluşturulduğu kanaatine varılmıştır.”