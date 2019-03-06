Canlı
Ankara'da 3500 polisle uyuşturucu operasyonu
Ankara genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suç örgütünün liderinin kardeşi olduğu ifade edilen Zülfikar İnan gözaltına alındı.
Özet
- Ankara'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Ankara genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda suç örgütünün liderinin kardeşi olduğu ifade edilen Zülfikar İnan gözaltına alındı.
Canlı anlatım
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Hürriyet: Çocukları tacizden koruma derneği başkanı, oğlunu tacizden tutuklandı
Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, çocukları tacizden koruma amacıyla kurulan bir derneğin başkanı Erhan N., 8 yaşındaki oğlunu istismar etme suçundan tutuklandı ve hakkında dava açıldı.
Haberde, babanın suçlamaları kabul etmediği, iddianamedeki çocuğun beyanlarının ise tereddütte yer bırakmadığı ve cinsel istismar suçu oluşturduğu belirtildi.
İddianameye göre 11 Şubat günü Erhan N’nin eski eşi, çocuğunun annesi, oğluna sürekli cep telefonuyla oynaması üzerine uyarıda bulundu. Çocuk ise “Madem zararlı babam neden bana öyle şeyler izlettiriyor” dedi ve babasının kendisine ‘çıplak kadın ve erkeklerin olduğu videoları izlettiğini’ ve ‘özel bölgelerine dokunduğunu’ söyledi.
Anne, çocuğuyla yaptığı görüşmenin ardından 14 Şubat’ta karakola giderek şikâyette bulundu. Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 26 Şubat günü tutuklanan Erhan N. ise ifadesinde suçlamaları reddetti, çocuğuna cinsel içerikli video izletmediğini ve çocuğun özel bölgelerine dokunmadığını savundu.
Hürriyet’in haberine göre Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 27 Şubat tarihli iddianamede şu değerlendirme yapıldı: “Mağdurun aşamalardaki istikrarlı, samimi, ısrarlı ve herhangi bir tereddütte mahal bırakmayan beyanları, mağdurun şüpheliye iftira atması için ortada geçerli bir sebep bulunmayışı nazara alındığında, şüphelinin kişisel ilişki tesisi sırasında oğlu olan mağdura evinde müstehcen içerikli görüntülerin yer aldığı videoyu izletmek, ardından müstehcenlik ve çocuğun cinsel istismarı suçlarını oluşturulduğu kanaatine varılmıştır.”
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Ankara’daki operasyonda yüzlerce eve baskın yapıldı
Ankara genelinde, narkotik, istihbarat ve özel harekat birimlerinden toplam 3500 emniyet personeliyle uyuşturucu, tehdit, fuhuş, yağma ve yaralama suçlarına karışan suç örgütüne karşı operasyon düzenlendi.
‘Kale’ adı verilen operasyonda, suç örgütünü cezaevinden yönettiği belirtilen Kadir İnan’ın kardeşi Zülfikar İnan evine düzenlenen baskında gözaltına alındı.
Operasyona havadan da helikopterler destek verdi.
DHA’nın haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suç örgütüyle ilgili soruşturmayı bir yıldır yürütüyordu.
Operasyon kapsamında Ankara genelinde 18 ilçede 241 kişiye yönelik, 237 ev, 7 iş yeri, 1 depoya, 500 ekip ve 3 bin 500 personel ile helikopter destekli baskın yapıldı.
DHA’nın haberinde sentetik uyuşturucular ve skunk gibi yeni nesil uyuşturucuları batıdan, esrar ve eroini doğu illerinden temin ettiği belirtilen örgütün ayrıca, reçeteye tabi uyuşturucu ve uyarıcı etkiye sahip ilaçları, işbirliği içinde oldukları 1 doktor, 1 sağlık memuru ve 2 eczacı vasıtasıyla düzenlenen sahte reçetelerle elde ederek, fahiş fiyatlarla madde bağımlısı kişilere sattıkları ifade edildi.
Aylık geliri 2 milyon TL’yi bulan örgütün mal varlığına el konuldu.
Örgütün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirlerle 4 gece kulübü işlettiği, düğün salonu ve otopark gibi ticari işletmelere sahip olduğu tespit edilirken, eğlence mekanlarında çalıştırdıkları kadınlar aracılığıyla müşterilerini uyuşturucu kullanımına teşvik ettikleri aktarıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce, son 1,5 yıl içinde yapılan operasyonlarda, uyuşturucu suçundan 15 bin 815 kişi yakalanırken, bunlardan uyuşturucu madde ticareti suçuna karışan 3 bin 861 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan bu operasyonlarda, 976 kilo esrar, 201 kilo eroin, 450 bin ecstasy, 23 kilo kokain, 270 kilo skunk ele geçirildi.