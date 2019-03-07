Canlı

Fitch: Türkiye'de tüketim sektörünü zor bir yıl bekliyor

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Fitch: Türkiye'de tüketim sektörünü zor bir yıl bekliyor
  2. Ömer Halisdemir davası: 18 mahkumiyet onandı
  3. Sıla-Ahmet Kural davası bugün başlıyor
  4. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olarak nitelenen Çamlıca Camii ibadete açıldı

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Sıla ve Ahmet Kural'ın davasında ilk duruşma bugün

    Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun oyuncu Ahmet Kural'ın kendisini evinde darp ettiği suçlamasına ilişkin davada ilk duruşma bugün başlıyor.

    Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

  2. Post update

    Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

    Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, tüketici güveninin düşük kalması sonucu 2019'un Türkiye'de tüketici sektörü için zorlu bir yıl olacağını belirtti.

    Fitch'in raporunda artan finansman maliyetleri, finansmana erişimin giderek zorlaşması ve yabancı para birimi cinsinden borçlanma yükünün finansal esnekliği de azaltacağına dikkat çekildi

    Yaşar Holding ve Migros'un ise en kırılgan şirketler oldukları vurgulandı.

Yukarı dön