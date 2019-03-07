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Fitch: Türkiye'de tüketim sektörünü zor bir yıl bekliyor
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Özet
- Fitch: Türkiye'de tüketim sektörünü zor bir yıl bekliyor
- Ömer Halisdemir davası: 18 mahkumiyet onandı
- Sıla-Ahmet Kural davası bugün başlıyor
- Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olarak nitelenen Çamlıca Camii ibadete açıldı
Canlı anlatım
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Sıla ve Ahmet Kural'ın davasında ilk duruşma bugün
Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun oyuncu Ahmet Kural'ın kendisini evinde darp ettiği suçlamasına ilişkin davada ilk duruşma bugün başlıyor.
Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, tüketici güveninin düşük kalması sonucu 2019'un Türkiye'de tüketici sektörü için zorlu bir yıl olacağını belirtti.
Fitch'in raporunda artan finansman maliyetleri, finansmana erişimin giderek zorlaşması ve yabancı para birimi cinsinden borçlanma yükünün finansal esnekliği de azaltacağına dikkat çekildi
Yaşar Holding ve Migros'un ise en kırılgan şirketler oldukları vurgulandı.