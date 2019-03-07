Fitch: Türkiye'de tüketim sektörünü zor bir yıl bekliyor

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, tüketici güveninin düşük kalması sonucu 2019'un Türkiye'de tüketici sektörü için zorlu bir yıl olacağını belirtti.

Fitch'in raporunda artan finansman maliyetleri, finansmana erişimin giderek zorlaşması ve yabancı para birimi cinsinden borçlanma yükünün finansal esnekliği de azaltacağına dikkat çekildi

Yaşar Holding ve Migros'un ise en kırılgan şirketler oldukları vurgulandı.