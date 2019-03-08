Emniyet ve Deniz Kuvvetleri'nde sivillere yönelik Gülen Yapılanması operasyonu - Türkiye'de Bugün

Fethullah Gülen Yapılanması ile bağlantılı olduğu iddia edilen 30'dan fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve bu kişilerle ilgili operasyon başlatıldı.

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı "sivil mahrem mühendis yapılanması" içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla ve Sakarya'da gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'inin gözaltına alındığı ifade edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda da 20 sivil hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.