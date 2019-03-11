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Atatürk Havalimanı 6 Nisan’da taşınıyor

Türk Hava Yolları, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, 6 Nisan 2019 saat 02.00’den itibaren Atatürk Havalimanı’ndaki tüm tarifeli uçuşlara son verileceğini duyurdu. Gün boyu gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Özet

  1. Cari işlemler açığı Ocak’ta 813 milyon dolara geriledi

Canlı anlatım

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  1. Cari işlemler açığı Ocak’ta 813 milyon dolara geriledi

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
    Copyright: Getty Images

    Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 221 milyon dolar azalarak 813 milyon dolara indi. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 592 milyon dolar oldu.

    Ocak ayında, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 239 milyon dolar azalarak 1 milyar 57 milyon dolara geriledi.

    Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 127 milyon dolar artarak 1 milyar 34 milyon dolara yükseldi.

    Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 119 milyon dolar artarak 529 milyon dolara yükseldi.İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 116 milyon dolar azalarak 92 milyon dolara geriledi.

  2. Atatürk Havalimanı 6 Nisan’da taşınıyor

    İstanbul Havalimanı
    Copyright: Getty Images

    Türk Hava Yolları, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, 6 Nisan 2019 saat 02.00’den itibaren Atatürk Havalimanı’ndaki tüm tarifeli uçuşlara son verileceğini duyurdu.

    6 Nisan saat 14.00’ten itibaren tüm uçuşlar 3. havalimanı olarak bilinen İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak.

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