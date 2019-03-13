Ankara'da Gülen yapılanması ile ilgili soruşturmada 44 gözaltı kararı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü bugün sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Orta Karadeniz'de etkili olacak sağanak yağışlarla birlikte, hızı zaman zaman saatte 50-80 km'ye varan kuvvetli rüzgarların da çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara yol açabileceği bildirildi.

Hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (IDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.