Türkiye bugün sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son
değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü bugün sağanak yağış ve
fırtınanın etkisi altında.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Orta
Karadeniz'de etkili olacak sağanak yağışlarla birlikte, hızı zaman zaman saatte
50-80 km'ye varan kuvvetli rüzgarların da çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara
yol açabileceği bildirildi.
Hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (IDO)
ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.
Ankara'da Gülen yapılanması ile ilgili soruşturmada 44 gözaltı kararı
DHACopyright: DHA
Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığından yapılan açıklamada, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gizli ve şifreli
haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve
kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 44 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı
verildi.
Polis ekiplerinin şüphelilerin adreslerine eş zamanlı yaptığı operasyonda "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddia
edilen şüphelilerden 11'inin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin
yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Canlı anlatım
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Türkiye bugün sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü bugün sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Orta Karadeniz'de etkili olacak sağanak yağışlarla birlikte, hızı zaman zaman saatte 50-80 km'ye varan kuvvetli rüzgarların da çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara yol açabileceği bildirildi.
Hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (IDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.
Ankara'da Gülen yapılanması ile ilgili soruşturmada 44 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 44 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerinin şüphelilerin adreslerine eş zamanlı yaptığı operasyonda "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddia edilen şüphelilerden 11'inin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.