Canlı

Ankara'da Gülen yapılanması ile ilgili soruşturmada 44 gözaltı kararı

Türkiye'deki önemli gelişmeleri gün boyunca canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Türkiye bugün sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü bugün sağanak yağış ve fırtınanın etkisi altında.

    Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Orta Karadeniz'de etkili olacak sağanak yağışlarla birlikte, hızı zaman zaman saatte 50-80 km'ye varan kuvvetli rüzgarların da çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara yol açabileceği bildirildi.

    Hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (IDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.

    View more on twitter

  2. Ankara'da Gülen yapılanması ile ilgili soruşturmada 44 gözaltı kararı

    polis
    Copyright: DHA

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen, özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 44 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Polis ekiplerinin şüphelilerin adreslerine eş zamanlı yaptığı operasyonda "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddia edilen şüphelilerden 11'inin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yukarı dön