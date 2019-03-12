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Gebze-Halkalı demir yolu hattı açılıyor, sendika 'eksiklikler var' uyarısı yapıyor - Türkiye'de Bugün

Türkiye'de 12 Mart 2019 tarihinin önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Gebze-Halkalı Marmaray Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılıyor
  2. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ise hatta çok önemli eksiklikler olduğu ve kazaların yaşanabileceği uyarısı yapıyor

Canlı anlatım

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  1. Gebze-Halkalı demir yolu hattı açılıyor, sendika 'eksiklikler var' uyarısı yapıyor

    tren
    Copyright: DHA

    Kocaeli'deki Gebze ve İstanbul'daki Halkalı arasında inşa edilen 63 kilometrelik demir yolu hattı bugün açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

    Hattın 43,8 kilometrelik kısmı Asya; 19,2 kilometrelik kısmı da Avrupa kıtasından geçiyor. Gebze ile Halkalı arasındaki yolculuğu 105 dakikada tamamlayacak olan hattın günde 1 milyon yolcu taşıyacağı hesaplanıyor.

    Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ise hatla ilgili uyarılar yaptı.

    Basında yer alan haberlere göre, BTS 1 nolu Şube Sekreteri Veysel Akbayer, hattın açılmasına engel çok önemli eksiklikler olduğunu ve bunlar giderilmeden erkenden hizmete girmesi büyük kazalara sebep olabileceğini söyledi.

    Akbayer şunları söyledi:

    Quote Message: Her şeyin yetersiz olması sebebiyle bu hattın erken olarak açılmasına biz karşı çıktık. Karşı çıkmamızın sebebi de buradaki emniyetin yeterli olmaması. Birinci neden makinistlerin tecrübesizliği. Ben 35 yıllık makinistim ve bu hatta çalışıyorum. Fakat Halkalı-Gebze arasındaki yol güzergâhındaki sinyallerin ve makasların tamamen değişmesinden dolayı biz bunların yerlerini tam olarak bilmiyoruz. Her ne kadar tren otomatik olarak gitse de acil bir durumda manuel kullanmamız ve duruma müdahalede bulunmamız gerekecektir ve maalesef biz bu müdahalelerde bulunamayacağız ve bu da kazaya neden olacaktır"

  2. Post update

    Günaydın,

    Türkiye'de 12 Mart 2019 Salı günü yaşanan önemli olayları canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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