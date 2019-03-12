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Gebze-Halkalı demir yolu hattı açılıyor, sendika 'eksiklikler var' uyarısı yapıyor - Türkiye'de Bugün
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Özet
- Gebze-Halkalı Marmaray Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılıyor
- Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ise hatta çok önemli eksiklikler olduğu ve kazaların yaşanabileceği uyarısı yapıyor
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Gebze-Halkalı demir yolu hattı açılıyor, sendika 'eksiklikler var' uyarısı yapıyor
Kocaeli'deki Gebze ve İstanbul'daki Halkalı arasında inşa edilen 63 kilometrelik demir yolu hattı bugün açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.
Hattın 43,8 kilometrelik kısmı Asya; 19,2 kilometrelik kısmı da Avrupa kıtasından geçiyor. Gebze ile Halkalı arasındaki yolculuğu 105 dakikada tamamlayacak olan hattın günde 1 milyon yolcu taşıyacağı hesaplanıyor.
Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) ise hatla ilgili uyarılar yaptı.
Basında yer alan haberlere göre, BTS 1 nolu Şube Sekreteri Veysel Akbayer, hattın açılmasına engel çok önemli eksiklikler olduğunu ve bunlar giderilmeden erkenden hizmete girmesi büyük kazalara sebep olabileceğini söyledi.
Akbayer şunları söyledi:
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Günaydın,
Türkiye'de 12 Mart 2019 Salı günü yaşanan önemli olayları canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.