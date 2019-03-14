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Sanayi üretimi 2019'a %7,3'lük daralmayla başladı

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Özet

  1. Sanayi üretimi Ocak ayında yıllık bazda %7,3 daraldı, aylık bazda %1 arttı

Canlı anlatım

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  1. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den AP'nin 'müzakereler askıya alınsın' kararına tepki: AB tarihi çelişki içinde

    Abdülhamit Gül
    Copyright: Getty Images

    Avrupa Parlamentosu’nun ‘Türkiye ile müzakereler askıya alınsın’ çağrısına, Ankara’da düzenlenen Ceza Kararnamesi Çalıştayı’nda konuşan Adalet Bakanı Abülhamit Gül’den ‘tarihi çelişki’ tepkisi geldi:

    Quote Message: Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir. Bir taraftan demokrasiye, insan haklarına namütenahi serenatlar yaparken, diğer taraftan demokrasiye kastedenlere, hak ve özgürlükleri yaşatan toplumsal düzene savaş açanlara arka çıkmak, tarihi bir çelişkidir." from Abdülhamit Gül Adalet Bakanı
    Abdülhamit GülAdalet Bakanı

  2. Post update

    Sanayi üretimi
    Copyright: BBC

    TÜİK’in açıkladığı verilere göre sanayi üretiminde daralma Ocak ayında %7,3 olarak gerçekleşti.

    Böylece büyüme verisinin öncü göstergesi olarak kabul edilen sanayi üretimi üst üste 5 ay daralmış oldu.

    Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1 oranında arttı.

    Ocak ayında ara malı imalatındaki daralma yüzde 10,9 olurken, orta-düşük teknolojili ürün imalatındaki daralma yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.

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