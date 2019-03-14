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Sanayi üretimi 2019'a %7,3'lük daralmayla başladı
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Özet
- Sanayi üretimi Ocak ayında yıllık bazda %7,3 daraldı, aylık bazda %1 arttı
Gün boyu yaşanan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den AP'nin 'müzakereler askıya alınsın' kararına tepki: AB tarihi çelişki içinde
Avrupa Parlamentosu’nun ‘Türkiye ile müzakereler askıya alınsın’ çağrısına, Ankara’da düzenlenen Ceza Kararnamesi Çalıştayı’nda konuşan Adalet Bakanı Abülhamit Gül’den ‘tarihi çelişki’ tepkisi geldi:
Post update
TÜİK’in açıkladığı verilere göre sanayi üretiminde daralma Ocak ayında %7,3 olarak gerçekleşti.
Böylece büyüme verisinin öncü göstergesi olarak kabul edilen sanayi üretimi üst üste 5 ay daralmış oldu.
Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 1 oranında arttı.
Ocak ayında ara malı imalatındaki daralma yüzde 10,9 olurken, orta-düşük teknolojili ürün imalatındaki daralma yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.