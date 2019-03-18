Şubat ayında konut satışları bir önceki yıla göre %18,2 azaldı

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor
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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de etkinlikler düzenleniyor.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
adına Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Çanakkale Boğaz ve
Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Bu sırada "TCG Burgazada" gemisinden 21 pare top atışı
yapıldı.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam
etti.
Törene, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc İnnes-Brown, Avrupa Askeri Sorumlusu Tuğamiral Guy Howtorn ve Hükümet Askeri Ataşesi Albay Richard Campbell, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Hükümet Askeri Ataşesi Yarbay Emma Tomas ile askeri ve sivil yetkililer katıldı.
#ÇanakkaleGeçilmez ve #18MartÇanakkaleZaferi etiketleri ile Twitter'da çok sayıda mesaj paylaşılıyor.
Şubat ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2 azaldı
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Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.
Türkiye genelinde konut satışları 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre %18,2 oranında azaldı. Şubat ayında toplam 78 bin 450 konut satıldı.
İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %68,2 oranında azaldı.
Şubat ayında 8890 ipotekli konut satışı oldu.
Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %11,3 olarak gerçekleşti.
Konut satışlarında,
İstanbul 14.462 konut satışı ve %18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış
sayılarına göre İstanbul'u, 7690 konut satışı ve %9,8 pay ile Ankara, 4403
konut satışı ve %5,6 pay ile İzmir izledi.
Konut satışının en düşük
olduğu iller ise Hakkari, Ardahan ve Bayburt oldu.
Canlı anlatım
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Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'de etkinlikler düzenleniyor.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Bu sırada "TCG Burgazada" gemisinden 21 pare top atışı yapıldı.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Törene, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc İnnes-Brown, Avrupa Askeri Sorumlusu Tuğamiral Guy Howtorn ve Hükümet Askeri Ataşesi Albay Richard Campbell, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, Hükümet Askeri Ataşesi Yarbay Emma Tomas ile askeri ve sivil yetkililer katıldı.
#ÇanakkaleGeçilmez ve #18MartÇanakkaleZaferi etiketleri ile Twitter'da çok sayıda mesaj paylaşılıyor.
Şubat ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.
Türkiye genelinde konut satışları 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2 oranında azaldı. Şubat ayında toplam 78 bin 450 konut satıldı.
İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %68,2 oranında azaldı.
Şubat ayında 8890 ipotekli konut satışı oldu.
Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %11,3 olarak gerçekleşti.
Konut satışlarında, İstanbul 14.462 konut satışı ve %18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7690 konut satışı ve %9,8 pay ile Ankara, 4403 konut satışı ve %5,6 pay ile İzmir izledi.
Konut satışının en düşük olduğu iller ise Hakkari, Ardahan ve Bayburt oldu.