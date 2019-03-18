Şubat ayında konut satışları bir önceki yıla göre %18,2 azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2 oranında azaldı. Şubat ayında toplam 78 bin 450 konut satıldı.

İpotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %68,2 oranında azaldı.

Şubat ayında 8890 ipotekli konut satışı oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %11,3 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında, İstanbul 14.462 konut satışı ve %18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7690 konut satışı ve %9,8 pay ile Ankara, 4403 konut satışı ve %5,6 pay ile İzmir izledi.

Konut satışının en düşük olduğu iller ise Hakkari, Ardahan ve Bayburt oldu.