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Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın tarihi gerçekler hatırlanmadan yaptığı açıklama talihsiz

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Özet

  1. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
  2. Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın tarihi gerçekler hatırlanmadan yaptığı açıklama talihsiz
  3. Ankara'da Gülen operasyonu: Hakkında gözaltı kararı verilen 18 öğretmenden 3'ü gözaltına alındı
  4. Bitlis'te 18 köyde sokağa çıkma yasağı

Canlı anlatım

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  1. Son dakikaHDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

    Sezai Temelli
    Copyright: Getty Images

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

  2. Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın tarihi gerçekler hatırlanmadan yaptığı açıklama talihsiz

    Dışişleri
    Copyright: DHA

    Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza yeniden hoşgeldiniz.

    Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'deki bir yerel seçim mitinginde kullandığı "Denize dökmek" ifadesini eleştiren Yunanistan'a tepki gösterdi.

    Dışişleri ise, "Yunanistan'ın tarihi gerçekleri hatırlatmadan" yaptığı açıklamanın talihsiz olduğu eleştirisinde bulundu, "zamanlaması ve içeriğini yadırgıyoruz" dedi.

    Quote Message: Yunanistan’ın Anadolu’yu işgale teşebbüs ettiği ve ordusunun Anadolu’da yaptığı yıkım ve tahribat nedeniyle Türkiye’ye tazminat ödediği gibi tarihi gerçekler hatırlanmadan yapılan bu açıklama son derece talihsiz olup, bu ülke ile geliştirmeye çalıştığımız güven ortamıyla ve iyi komşuluk ilişkilerimizle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır." from Dışişleri Bakanlığı
    Dışişleri Bakanlığı

    Erdoğan İzmirlilere, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordularının 9 Eylül'de yeniden özgürlüğüne kavuşturduğu, gavuru denize döken, garibi bağrına basan İzmir" sözleriyle seslenmiş, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Erdoğan'ı "seçimlerde kazanımlar elde etmek adına komşu ülkelere yönelik düşmancıl bir tutumla, tarihsel olayları kullanmakla" suçlamıştı.

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