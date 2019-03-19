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Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın tarihi gerçekler hatırlanmadan yaptığı açıklama talihsiz
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Özet
- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
- Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın tarihi gerçekler hatırlanmadan yaptığı açıklama talihsiz
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Son dakikaHDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında soruşturma başlatıldı
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın tarihi gerçekler hatırlanmadan yaptığı açıklama talihsiz
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Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'deki bir yerel seçim mitinginde kullandığı "Denize dökmek" ifadesini eleştiren Yunanistan'a tepki gösterdi.
Dışişleri ise, "Yunanistan'ın tarihi gerçekleri hatırlatmadan" yaptığı açıklamanın talihsiz olduğu eleştirisinde bulundu, "zamanlaması ve içeriğini yadırgıyoruz" dedi.
Erdoğan İzmirlilere, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordularının 9 Eylül'de yeniden özgürlüğüne kavuşturduğu, gavuru denize döken, garibi bağrına basan İzmir" sözleriyle seslenmiş, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Erdoğan'ı "seçimlerde kazanımlar elde etmek adına komşu ülkelere yönelik düşmancıl bir tutumla, tarihsel olayları kullanmakla" suçlamıştı.