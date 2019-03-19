Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın tarihi gerçekler hatırlanmadan yaptığı açıklama talihsiz

Quote Message: Yunanistan’ın Anadolu’yu işgale teşebbüs ettiği ve ordusunun Anadolu’da yaptığı yıkım ve tahribat nedeniyle Türkiye’ye tazminat ödediği gibi tarihi gerçekler hatırlanmadan yapılan bu açıklama son derece talihsiz olup, bu ülke ile geliştirmeye çalıştığımız güven ortamıyla ve iyi komşuluk ilişkilerimizle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır." from Dışişleri Bakanlığı

Yunanistan’ın Anadolu’yu işgale teşebbüs ettiği ve ordusunun Anadolu’da yaptığı yıkım ve tahribat nedeniyle Türkiye’ye tazminat ödediği gibi tarihi gerçekler hatırlanmadan yapılan bu açıklama son derece talihsiz olup, bu ülke ile geliştirmeye çalıştığımız güven ortamıyla ve iyi komşuluk ilişkilerimizle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır."