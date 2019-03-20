Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem sonrası artçı sarsıntılar sürüyor - Türkiye'de Bugün

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Denizli'de saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 5,5 olarak açıklarken, Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünün 5, 6 olduğunu açıkladı.

Deprem tüm Ege Bölgesi ile Güney Marmara bölgesindeki kentlerde de hissedildi.

Depremin ardından 4,5, 4,8 ve 4,2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.

AFAD depremde hafif yaralanan vatandaşlar olduğunu belirtti.

Deprem nedeniyle Yeniköy, Karahöyük, Uçarı ve Gedikli mahallelerinde 50'ye yakın evde hasar oluştu.

Depremin en fazla hasar verdiği mahallelerden Karahöyük'te camilerden "evlere girilmemesi, elektrik kullanılmaması" konusunda uyarılar yapıldı.

Deprem nedeniyle kırsal mahallelerdeki ahırlar da yıkıldı. Enkaz altında kalan hayvanlar vatandaşlar tarafından çıkarılmaya çalışıldı.

DHA Copyright: DHA Acıpayam Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar yatakları ile bahçeye çıkarıldı. Image caption: Acıpayam Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar yatakları ile bahçeye çıkarıldı.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, "Köylerimizde metruk binalar vardı. Bu binalardan bazılarının yıkıldığı bilgisi geldi. Kriz masası kuruldu. Allah'tan, yaralanan ve ölen olmadı. Tedbir amaçlı tehlikeli gördüğümüz tüm binalar tahliye edildi. Kriz masamız dışarıda kalanlar için çalışma yürütülüyor. Büyük bir ihtimalle çadır kent olacaktır" dedi.

Depremde binalarda hasar oluşan Yeşildere Mahallesi Muhtarı Selçuk Selçuk ise "3 kahvemizin camları kırıldı. 24 evimizde hasar var, göçük değil, çatlaklar var. Yaralımız yok çok şükür." diye konuştu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem Aydın'ın Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla deprem paniğinin ardından Karacasu'da okullarda eğitime bugün itibari ile bir gün ara verildi.