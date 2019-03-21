Döviz mevduatlarda stopaj oranları yükseldi

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Geçen yıl açıklanan ve 31 Mart 2019’a kadar devam edeceği belirtilen vergi indirimlerinin süresi uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla beyaz eşya ile otomotivde uygulanan ÖTV ve KDV indirimleri 30 Haziran’a kadar devam edecek.

Konutta uygulanan indirimler ise yılsonuna kadar sürecek.

Geçen yıl, konut tesliminde uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüştü. Tapu harci ise yüzde 0,2’den yüzde 0,15’e çekilmişti.

Otomotivde ise motor hacmi 1600 cc altındaki araçlar için ÖTV oranı 15 puan düşürülmüş ve vergisiz fiyatı 70 bin TL altında olan araçlarda yüzde 45’ten yüzde 30’a çekilmişti. Fiyatı 70 bin TL – 120 bin TL aralığındaki araçların ÖTV oranı ise yüzde 50’den yüzde 35’e indirilmişti. Ticari araçlarda ise KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmişti.

Beyaz eşyada sıfırlanmış olan ÖTV uygulaması da Haziran sonuna kadar devam edecek. Benzer şekilde mobilya satışlarında kesilen KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e çekilmesi uygulaması da 30 Haziran’a kadar geçerli olacak.