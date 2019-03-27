Canlı

Dünya Tiyatro Günü kutlanıyor

Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Dünya Tiyatro Günü kutlanıyor
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların Güneydoğu'da 10, Marmara'da 5 derece kadar düşeceği tahminini açıkladı

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Sıcaklıklar Güneydoğu'da 10, Marmara'da 5 derece kadar düşecek

    Meteoroloji haritası
    Copyright: Meteoroloji

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğu bölgelerinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu.

    Bazı bölgelerde Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

    Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Marmara bölgesinde de 5 günlük hava tahminleri dikkate alındığında, gün içi sıcaklıklarında 5 dereceye kadar düşüşler bekleniyor.

  2. Dünya Tiyatro Günü kutlanıyor

    Dünya Tiyatro Günü kapsamında sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım gerçekleşiyor.

    Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoda, birçok ünlü tiyatrocu yer aldı.

    View more on twitter

    Tiyatro sanatçıları da sosyal medya hesapları üzerinden günü dair paylaşımlar yapıyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları da, bugün sahnelenecek bütün oyunları ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşturacağını açıkladı.

    View more on twitter
    View more on twitter
Yukarı dön