Dünya Tiyatro Günü kutlanıyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğu bölgelerinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu.

Bazı bölgelerde Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara bölgesinde de 5 günlük hava tahminleri dikkate alındığında, gün içi sıcaklıklarında 5 dereceye kadar düşüşler bekleniyor.