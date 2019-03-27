Canlı
Dünya Tiyatro Günü kutlanıyor
Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Dünya Tiyatro Günü kutlanıyor
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların Güneydoğu'da 10, Marmara'da 5 derece kadar düşeceği tahminini açıkladı
Türkiye'deki gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Sıcaklıklar Güneydoğu'da 10, Marmara'da 5 derece kadar düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğu bölgelerinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu.
Bazı bölgelerde Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.
Erzincan, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara bölgesinde de 5 günlük hava tahminleri dikkate alındığında, gün içi sıcaklıklarında 5 dereceye kadar düşüşler bekleniyor.
Dünya Tiyatro Günü kutlanıyor
Dünya Tiyatro Günü kapsamında sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoda, birçok ünlü tiyatrocu yer aldı.
Tiyatro sanatçıları da sosyal medya hesapları üzerinden günü dair paylaşımlar yapıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları da, bugün sahnelenecek bütün oyunları ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşturacağını açıkladı.