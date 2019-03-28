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Merkez Bankası’nın swap adımıyla TL’de değer kaybı yüzde 3’ü aştı, borsa ise yüzde 1'in üzerinde yükseldi
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Özet
- TL’nin ABD Doları karşısındaki değer kaybı hızlanarak yüzde 3’ü aştı.
- "FETÖ üyeliğinden" yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya için 15 yıla kadar hapis cezası istendi
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Merkez Bankası’nın adımı sonrası TL’de değer kaybı yüzde 3’ü aştı, borsa ise yüzde 1'in üzerinde yükseldi
Merkez Bankası’nın döviz karşılığı TL swap işlemleriyle ilgili kararı sonrası TL’nin ABD Doları karşısındaki değer kaybı hızlanarak yüzde 3’ü aştı, Dolar/TL kuru 5,50 seviyesinin üzerine çıktı.
Borsa İstanbul 100 endeksinde ise yükseliş yüzde 1’i aştı.
Merkez Bankası ne yaptı?
Merkez Bankası, bankalara gönderdiği bilgi notunda swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardığını duyurdu.
Böylece bankaların Merkez Bankası’nda tuttukları dövize karşılık Merkez Bankası’ndan aldıkları TL’nin miktarı artırılmış oldu.
Piyasayı nasıl etkiledi?
Merkez Bankası’nın adımı piyasadaki TL likiditesini artırdığı için TL’nin ABD Doları karşısında değer kaybı hız kazandı. Buna karşılık bankaların elindeki TL likiditesinin artması hisse piyasasına olumlu yansıdı ve borsada yükseliş yüzde 1’i aştı. Borsadaki yükselişe banka hisseleri öncülük ediyor. BIST bankacılık endeksi yüzde 2’nin üzerinde primli.
Eski savcı Ferhat Sarıkaya için 15 yıla kadar hapis istemi
"FETÖ üyeliğinden" yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Kamuoyunda Şemdinli savcısı diye bilinen savcı Ferhat Sarıkaya Ağustos 2016'da açığa alınmıştı.
Sarıkaya 2005 yılında Şemdinli'deki Umut kitabevine bomba koyduktan sonra yakalanan devlet güvenlik görevlileriyle ilgili iddianameye zamanın Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ı da sanık olarak dahil etmesiyle ünlenmişti.
Açığa alınmadan önce olarak Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ferhat Sarıkaya 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen cemaati soruşturmasını yürüten savcı Serdar Coşkun'a giderek itiraflarda bulunmuştu.
Tanık olarak ifadesi alınan Sarıkaya, Şemdinli iddianamesinin içerisine Yaşar Büyükanıt'ın adının cemaatçi hâkim ve polis şefinin yardımıyla eklediğini anlatmış, cemaatçi olduğunu söylediği diğer yargı mensupları hakkında ifadeler vermişti.
Dolar/TL kuru güne 5,47 seviyesinde başladı
Dolar/TL kuru dün 5,30-5,46 arasında dalgalı bir seyir izledikten sonra bugün güne 5,44 TL seviyesinde başladı ve 5,47'lere ulaştı.
Borsa İstanbul da dün yaşadığı yüzde 5,67'lik değer kaybıyla günü son 3 yılın en büyük düşüşüyle tamamlamıştı.
BIST 100 endeksi yüzde 0.5'lik bir artışla güne 92300 puan seviyelerinde başladı.
Öte yandan Merkez Bankası bankacılık sisteminin TL likiditesini artırmaya yönelik bir adım atarak, swap piyasasında satış sınırını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı.
TCMB bankalara gönderdiği yazı ile "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'si ile sınırlandırılmıştır" denildi.
Piyasalar bugün açıklanacak ABD büyüme verilerini bekliyor.