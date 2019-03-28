Merkez Bankası’nın swap adımıyla TL’de değer kaybı yüzde 3’ü aştı, borsa ise yüzde 1'in üzerinde yükseldi

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"FETÖ üyeliğinden" yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya'nın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kamuoyunda Şemdinli savcısı diye bilinen savcı Ferhat Sarıkaya Ağustos 2016'da açığa alınmıştı.

Sarıkaya 2005 yılında Şemdinli'deki Umut kitabevine bomba koyduktan sonra yakalanan devlet güvenlik görevlileriyle ilgili iddianameye zamanın Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ı da sanık olarak dahil etmesiyle ünlenmişti.

Açığa alınmadan önce olarak Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ferhat Sarıkaya 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen cemaati soruşturmasını yürüten savcı Serdar Coşkun'a giderek itiraflarda bulunmuştu.

Tanık olarak ifadesi alınan Sarıkaya, Şemdinli iddianamesinin içerisine Yaşar Büyükanıt'ın adının cemaatçi hâkim ve polis şefinin yardımıyla eklediğini anlatmış, cemaatçi olduğunu söylediği diğer yargı mensupları hakkında ifadeler vermişti.