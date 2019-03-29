Görevdeki 7 asker hakkında gözaltı kararı

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Özet

  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Canlı anlatım

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  1. Gülen soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 7 görevdeki askere gözaltı kararı çıktı

    AA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    Polis
    Copyright: Getty Images
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